După luni de ezitare din partea Washingtonului, administrația americană a decis, miercuri, să impună sancțiuni asupra companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil.

Președintele rus Vladimir Putin pare să fi reușit să depășească una dintre cele mai dificile provocări politice: determinarea Statelor Unite să adopte o poziție mai dură împotriva propriilor interese energetice și financiare.

Sancțiunile anunțate de Washington vizează giganții energetici Rosneft și Lukoil. Decizia vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Casa Albă și Kremlin privind conflictul din Ucraina. De fiecare dată când Trump a cerut un armistițiu, Putin a refuzat să coopereze, menținând presiunile asupra Occidentului.

Întrebat de un reporter de ce crede că sancțiunile îl vor determina pe liderul rus să negocieze, Donald Trump a răspuns:

„Nu știu dacă o vor face. Cred însă că vor avea cu siguranță un impact. Sunt sancțiuni masive, iar printre ele se află și sancțiuni asupra petrolului, asupra celor mai mari două companii petroliere, printre cele mai mari din lume, dar sunt rusești. Se ocupă cu mult petrol și, sper, că asta va avea efect.”

Liderul de la Casa Albă a adăugat că tensiunile dintre Moscova și Kiev fac orice încercare de pace dificilă:

„Sper că Putin va deveni mai rațional și sper că și Zelenski va fi rațional. Cei doi se urăsc. Oamenii ăștia se urăsc între ei. Știți mai bine decât oricine altcineva, iar asta face lucrurile mai dificile decât ar trebui să fie.”

