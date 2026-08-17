Radu Miruță, avocatul lui Nicușor Dan. Cum comentează ministrul Apărării absența președintelui de la evenimentele de Ziua Marinei

Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că dialogul dintre instituțiile militare și Administrația Prezidențială funcționează permanent. Cu alte cuvinte, politicianul USR transmite că absența șefului statului de la festivitățile organizate sâmbătă, 15 august, cu ocazia Zilei Marinei, nu are vreo importanță.

Miruță a fost întrebat, la postul B1TV, dacă, în actualul context de securitate, militarii români nu au nevoie să îl vadă și să îl audă pe președintele României, inclusiv cu ocazia Zilei Marinei.

„Vă dați seama că-s 90.000 de militari, nu pot să știu ce gândesc toți”, a răspuns ministrul Apărării.

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Miruță este mulțumit de relația cu Administrația Prezidențială

Radu Miruță a explicat, însă, că relația dintre ministerul pe care îl conduce și Administrația Prezidențială este una permanentă – „Pot să vă spun doar că, între Ministerul Apărării și Administrația Prezidențială, există un canal de comunicare pe absolut toate temele de interes pentru siguranța României și acest canal funcționează în timp real de fiecare dată, într-un mod extraordinar de bun pentru armata română”.

„Adică, președintele României este în permanență conectat, în permanență răspunde și sprijină nevoile pe care noi le aducem în discuție, când ele sunt ridicate la nivel de discuție de șef de stat. Lucrurile astea se întâmplă”, a mai adăugat ministrul.

Nicușor Dan nu a fost prezent pe 15 august la ceremonia militară și navală de la Constanța. În locul său, mesajul a fost transmis de consilierul Marius Lazurca. La eveniment au participat peste 3.500 de militari români și străini.

În aceeași zi, președintele a fost fotografiat la Mănăstirea Dejani, din județul Brașov, unde a participat la slujba de Adormirea Maicii Domnului împreună cu partenera de viață, Mirabela Grădinaru, și cei doi copii ai lor. Vizita nu figura în programul oficial al Administrației Prezidențiale.

Nicușor Dan a lipsit de la ceremonia de Ziua Marinei și în 2025, la doar câteva luni după preluarea mandatului.