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De ce ne simțim mai obosiți toamna. Experții în somn explică cele 5 schimbări care ne afectează odihna

De ce ne simțim mai obosiți toamna. Experții în somn explică cele 5 schimbări care ne afectează odihna
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Pe măsură ce zilele devin mai scurte și vremea se răcește, iată câteva dintre principalele moduri în care toamna îți afectează odihna.

Trecerea de la vară la toamnă poate fi uneori dificilă, deoarece schimbările vremii și reducerea luminii solare pot avea efecte atât subtile, cât și semnificative asupra programului nostru de somn.

Mai mulți experți în somn au explicat cinci moduri esențiale în care toamna ne poate schimba somnul și au oferit recomandări utile despre cum ne adaptăm, conform The Independent.

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1. Schimbările de temperatură pot influența timpul necesar pentru a adormi

„În această perioadă a anului, temperaturile fluctuează adesea foarte mult, ceea ce poate afecta confortul oamenilor înainte de culcare”, spune James Wilson, cunoscut și sub numele de „The Sleep Geek”, expert în somn.

Temperatura joacă un rol important în procesul de adormire.

„Pentru a adormi, corpul nostru trebuie își reducă temperatura internă cu aproximativ un grad. Prin urmare, în comparație cu vara, temperaturile mai scăzute din toamnă ne pot îmbunătăți somnul, deoarece este, de regulă, mai ușor eliminăm căldura internă și adormim mai repede”, explică dr. Kat Lederle, specialistă în somn și ritm circadian la The London General Practice.

Totuși, dacă temperatura scade prea mult, acest lucru poate deveni, de asemenea, o problemă.

„Dacă este prea frig și începem tremurăm și ne simțim inconfortabil, atunci ne va fi mai greu adormim”, spune Lederle.

„Acest lucru ar putea determina pe cineva pornească încălzirea și treacă la o pilotă de iarnă mai groasă, ceea ce poate face ca temperatura fie prea ridicată pentru a putea adormi.”

Sursa foto: Profimedia images

Sursa foto: Profimedia images

2. Zilele mai scurte și serile mai întunecate pot face simțiți somnolența mai devreme

„În timpul tranziției către toamnă și iarnă, zilele devin mai scurte, iar serile mai lungi, ceea ce poate avea un efect pozitiv asupra somnului nostru”, spune Lederle.

Ea explică: „Când se întunecă afară, corpul nostru eliberează melatonină, hormonul care îi transmite organismului se pregătească pentru noapte. Prin urmare, cu cât se întunecă mai devreme, cu atât melatonina va fi eliberată, în teorie, mai devreme. Spun «în teorie» deoarece lumina artificială poate interfera cu acest proces.”

Acest lucru poate determina o ușoară schimbare a orei de culcare.

„Oamenii ar putea își mute ora de culcare către începutul intervalului în care se pot culca, deoarece simt somnolența mai devreme”, spune Wilson. „De exemplu, dacă vara mergeau la culcare la ora 23:00, toamna ar putea începe se culce în jurul orei 22:15.”

„Încercați reduceți intensitatea luminii din jurul vostru seara. De exemplu, puteți diminua luminozitatea luminilor sau puteți folosi lămpi mici”, recomandă Lederle.

Sursa. Profimedia

3. Diminețile mai întunecate pot face trezirea mai dificilă

„Deoarece toamna diminețile rămân întunecate mai mult timp, melatonina va fi eliberată pentru o perioadă mai lungă, ceea ce, în teorie, se traduce printr-un somn mai îndelungat”, spune Lederle.

„Totuși, deoarece trăim într-o societate în care, de regulă, începem lucrăm la ora opt sau nouă dimineața, trebuie adesea ne trezim fără lumina naturală a soarelui.”

Trezirea pe întuneric poate fi o schimbare dificilă.

Lumina soarelui ajută la producerea cortizolului, iar cortizolul ne ajută ne trezim și ne simțim alerți. Prin urmare, atunci când lumina naturală lipsește dimineața, multe persoane spun se simt amețite și somnolente și le este greu se trezească”, spune Wilson.

Lederle este de acord și adaugă: „Acest lucru s-ar putea întâmpla deoarece melatonina este încă eliberată sau procesul de eliberare s-a încheiat de curând, prea aproape de momentul trezirii.”

4. Reducerea activității fizice poate diminua calitatea somnului

„Pe măsură ce ne apropiem de iarnă, tindem ieșim mai puțin, socializăm mai puțin și ne mișcăm mai puțin, deoarece este mai frig, mai întuneric și plouă mai des”, spune Lederle.

Această reducere a activității fizice ar putea avea un impact negativ asupra somnului.

„Mișcarea pe parcursul zilei contribuie la instalarea somnolenței, iar studiile au arătat în mod constant perioadele lungi petrecute în poziția șezând sunt asociate cu o calitate mai scăzută a somnului”, spune Lederle.

„În plus, faptul ieșim mai puțin înseamnă beneficiem de și mai puțină lumină naturală, iar aceasta este foarte importantă pentru ceasul nostru biologic și pentru starea de spirit.”

5. Schimbările alimentației și ale obiceiurilor alimentare

Alimentația și obiceiurile noastre alimentare se schimbă adesea pe măsură ce intrăm în lunile de toamnă.

„De exemplu, în această perioadă a anului tindem consumăm mese mai consistente mai târziu seara și avem adesea poftă de mâncăruri reconfortante și alimente dulci, care necesită mai mult timp pentru a fi digerate, ceea ce poate provoca disconfort și poate perturba somnul”, spune Lederle.

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