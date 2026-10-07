Concurs inedit în Japonia: cine doarme cel mai bine câștigă 14.000 de dolari

Luni, 5 octombrie, în Japonia a fost organizat un concurs de somn. Țara este cunoscută pentru lipsa sa de somn.

Într-o Japonie care duce lipsă de somn, participanții s-au confruntat într-un concurs în care, pentru a câștiga, este suficient să adoarmă.

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Competiția, denumită „Matt Race” și organizată la Tokyo, a reunit zeci de participanți. Aceștia au fost echipați cu senzori pentru a măsura calitatea somnului și viteza de adormire. Ei au fost întinși, având un obiectiv simplu: să doarmă maximum 90 de minute. Premiul pus în joc: peste două milioane de yeni (adică aproximativ 14.000 de dolari), acordați câștigătorului, scrie Le Figaro.

Marea câștigătoare a competiției a declarat: „Voiam să-mi iau propriul apartament, așa că mă gândesc să folosesc banii pentru a mă muta”.

O țară care duce lipsă de somn

Riichiro Nakama, directorul de creație al Koala Sleep Japan, organizatorul evenimentului, a afirmat că „Japonia este adesea descrisă ca o țară care duce lipsă de somn, iar oamenii de aici sunt foarte muncitori”. Potrivit OCDE, în 2021, japonezii dormeau în medie 7 ore și 24 de minute pe zi, mai puțin decât în toate celelalte țări ale organizației.

Astfel, Riichiro Nakama speră că, prin organizarea „unui eveniment precum acesta, cred că putem încuraja oamenii să doarmă împreună și să stârnim un interes mai mare pentru somn”.

Și la Seul a fost organizat un astfel de concurs în luna mai. La startul competiției, participanții și-au pus măști de dormit, iar organizatorii au monitorizat ritmul cardiac pentru a evalua nivelul de relaxare și profunzimea somnului. Câștigătorul a fost un bărbat de peste 80 de ani.