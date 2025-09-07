Marea reorganizare din educație nu are, până în prezent, efectele scontate. Mai mult, ceea ce se dorea a fi o securizare a banilor de la buget – într-un domeniu subfinanțat de ani întregi – s-a transformat într-un mare haos, chiar la început de an școlar. Cât de reală este însă reorganizarea din educație? Caz concret, județul Prahova, acolo unde patruzeci de unităţi şcolare au făcut obiectul reorganizării decise de Ministerul de resort, scopul fiind acela de a reduce cheltuielile bugetare.

Numai că, socoteala din târg nu se potrivește cu cea de la școală. În timp ce peste 20 de şcoli pierd personalitatea juridică, niciunul dintre directorii şcolilor care au pierdut personalitatea juridică nu își pierde funcția, fiind numiţi prin detaşare în interesul învăţământului în funcţia de director adjunct.

Reamintim că peste 30.000 de cadre didactice din toată țara vor protesta, luni, 8 septembrie, în Piaţa Victoriei din Bucureşti, față de Legea Bolojan și prevederile acesteia privind educația.

Marea reorganizare din educație, doar pe hârtie

În anul şcolar 2024-2025, la nivelul judeţului Prahova au funcţionat 202 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, din acest an şcolar numărul acestora reducându-se la 178.

„La nivelul judeţului Prahova au fost propuse spre reorganizare 40 de unităţi de învăţământ care nu se mai încadrează în prevederile art. 16 coroborate cu prevederile art. 23 alin. (13) lit. a) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările si completările ulterioare, pentru a funcţiona cu personalitate juridică. În acest proces îşi pierd personalitatea juridică si devin structuri arondate 24 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat”, informează Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, la solicitarea News.ro.

Directorii şcolilor care pierd personalitatea juridică şi devin structuri ale altor unităţi de învăţământ nu rămân însă fără posturi de conducere.

„Directorii unităţilor implicate în procesul de reorganizare, care au pierdut personalitatea juridică proprie, au fost numiţi prin detaşare în interesul învăţământului în funcţia de director adjunct”, se mai arată în documentul primit de la Inspectoratul Şcolar.

În plus, în urma reorganizării, unităţile de învăţământ care au pierdut personalitatea juridică proprie nu au fost desfiinţate, astfel încât elevii vor desfăşura cursurile în aceleaşi spaţii.

„Acest proces nu a generat situaţii în care elevii au nevoie de transport şcolar sau au de parcurs distanţe mai mari decât în anii anteriori”, subliniază IŞJ Prahova, potrivit sursei citate.

„Pur şi simplu, înseamn ă că nu mai ai doi directori, ci ai un director, at ât”

Daniel David, ministerul Educației, afirma că măsura prin care 507 unităţi de învăţământ şi-au pierdut personalitatea juridică, la nivel national, nu îi afectează nici pe elevii, nici pe angajaţii din sistem, aceasta având impact asupra numărului directorilor de şcoli.

”Faptul că şi-au pierdut personalitatea juridică nu înseamnă că ai mutat copiii din structura în care au fost, nu înseamnă că ai dat afară personalul administrativ sau profesorii. Pur şi simplu, înseamnă că nu mai ai doi directori, ci ai un director, atât. Şi voi proteja această structură nouă să nu fie modificată, fundamental, pe parcursul acestui an, vedem cum funcţionează pe parcursul acestui an, fiindcă toată lumea recunoaşte că această organizare s-a făcut pe repede înainte”, a declarat Daniel David.

