Rețetă rapidă de ardei iuți umpluți cu brânză. Cum prepari un aperitiv gustos pentru invitați

Dacă te-ai decis să prepari un aperitiv gustos și rapid pentru invitați, ai putea opta pentru ardei iuți umpluți cu brânză. Pentru această rețetă vei avea nevoie de câteva ingrediente și puțin timp petrecut în bucătărie. Vezi mai jos rețeta.

Atunci când ai musafiri, un aperitiv rapid ar putea să schimbe cu totul dinamica gustului, iar invitații să se arate chiar încântați. De data aceasta, în centrul atenției se află o rețetă simplă de ardei iuți umpluți cu brânză. Pentru prepararea aperitivului vei petrece timp mai puțin în bucătărie.

Cum prepari ardei iuți umpluți cu brânză

Pentru această rețetă vei avea nevoie de ardei iuți. În cazul în care nu preferi ardeii iuți, poți opta pentru ardei grași sau capia. Ar fi ideal să alegi 30 de ardei iuți roșii, rotunzi, dacă optezi să urmezi această variantă. De asemenea, rețeta mai necesită 800 de gram de brânză feta, ulei de măsline, ierburi aromatice și 4-5 căței de usturoi.

Mai înainte de toate, trebuie să speli ardeii, să-i scurgi de apă și să le decupezi câte un căpăcel. Asigură-te că vei curăța nervurile cu semințe din interior. Apoi, vei pregăti umplutura cu brânză.

Sfărâmă sau răzuiește brânza, apoi adaugă ierburi aromatice și cățeii de usturoi tocați mărunt și amestec-o. Poți folosi și un blender vertical, pentru ca această compoziție să aibă o textură fină. Apoi, umple fiecare ardei iute cu pasta formată.

Pune ardeii în borcane sterilizate, adaugă-le ierburi aromate și rondele de usturoi. Apoi, toarnă ulei de măsline până când ardeii iuți sunt acoperiți complet. Închide borcaul să depozitează-l, la loc răcoros, timp de 5-7 zile. Apoi, compoziția poate fi transferată în frigider, arată BZI.

Sursă foto: Shutterstock