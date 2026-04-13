Marina Militară bulgară a dezamorsat 4 proiectile dintr-o dronă acvatică. Ambarcațiunea distrusă prin explozie controlată

Galerie Foto 3
Dronă Bulgaria. Foto: Dunavmost

4 proiectile descoperite într-o dronă plutitoare pe plaja din Sinemorets (Bulgaria) au fost dezamorsate de o echipă specializată a Forțelor Navale (FN). Nava periculoasă a fost aruncată duminică în zona „Corabite”.

Riscul de explozie reziduală a presupus distrugerea fizică completă a acesteia la fața locului, transmite Dunavmost. cit, citată de G4media.

Explozia controlată pe plajă

Semnalul privind prezența aparatului aruncat pe țărm a mobilizat echipa de cercetare și distrugere a muniției neexplodate de la Baza Navală din orașul Burgas. Astfel, militarii au reușit să recupereze cele 4 proiectile de pe ambarcațiune. Imediat acestea au fost securizate și transportate la baza militară din Burgas pentru măsuri ulterioare.

Dronă. Foto: Jan Woitas/dpa

După îndepărtarea proiectilelor, echipa a probat existența unei suspiciuni serioase privind prezența unor resturi de substanță explozivă în corpul dronei. Substanța neputând fi extrasă în condiții de siguranță, specialiștii au decis ca ambarcațiunea să fie distrusă printr-o explozie controlată direct pe plajă, cu respectarea strictă a tuturor măsurilor de siguranță în zonă.

Acțiune lăudată de șeful Apărării

Operațiunea de neutralizare de amploare a fost implementată la cererea expresă a Administrației Județene din Burgas. Acțiunile armatei au primit aprobare personal din partea șefului apărării, amiralul Emil Eftimov. Echipa specializată a fost activată în urma unui ordin al comandantului Forțelor Navale, contraamiralul Kiril Mihailov, mai scrie presa bulgară.

Săptămâna trecută, compania românească Qognifly, producătoare de drone și sisteme antidronă, a dezvoltat, împreună cu un partener din Bulgaria, un super sistem radar. Acesta poate detecta extrem de eficient drone aeriene de diferite dimensiuni, de la cele de mărimea unui telefon mobil până la cele de tip Shahed, de la distanțe care încep de la zeci de kilometri.

