Rocsana Marcu, despre momentul când a plecat din România. ”Dacă într-un an nu sunt în stare de nimic, mă întorc acasă”

18 dec. 2025, 15:30, Actualitate
Rocsana Marcu a vorbit despre momentul când a plecat din România și a ales să stea o perioadă în Marea Britanie.

Rocsana Marcu este cunoscută publicului din România din postura de cântăreață, actriță, dar și prezentatoare de televiziune. Vedeta este mama a două fete: Mayra și Indira.

De ceva vreme, Rocsana Marcu a plecat din țară și activează în domeniul imobiliar, în Dubai. Înainte de a ajunge în Dubai, vedeta a stat o vreme în Marea Britanie. Despre momentul în care a decis să plece din România în Marea Britanie a povestit Rocsana Marcu la podcastul realizat de Jorge.

”Am plătit chiria pe un an și mi-am zis: dacă într-un an nu sunt în stare de nimic, mă întorc acasă. Am casa aici, nu am nimic de pierdut. Aveam o anumită sumă planificată pentru un an întreg, am zis că ne vom descurca cu acei bani și Doamne-ajută să vând și să produc ceva. Dacă sunt o fraieră, mă întorc acasă”, a dezvăluit Rocsana Marcu, citată de revista Viva.


Blonda a vorbit și despre viața sa sentimentală, dezvăluind că este singură de mulți ani:

”Sunt singură de mulți ani, dar sunt singură, pentru că nu am timp să dedic unei relații. Am încercat, în Dubai, dar…ferească Dumnezeu. Parcă și eu caut nod în papură. Cred că nici nu sunt pregătită. Sunt mult prea focusată pe ce fac. Trebuie să fie un bărbat ca mine. Să fie inteligent, să tragă cot la cot cu mine”.

