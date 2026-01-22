Prima pagină » Actualitate » S-a câștigat la Joker și Noroc, la tragerile din 22 ianuarie. Loteria Română a anunțat valoarea premiilor și unde au fost jucate biletele norocoase

S-a câștigat la Joker și Noroc, la tragerile din 22 ianuarie. Loteria Română a anunțat valoarea premiilor și unde au fost jucate biletele norocoase

22 ian. 2026, 23:06, Actualitate
S-a câștigat la Joker și Noroc, la tragerile din 22 ianuarie. Loteria Română a anunțat valoarea premiilor și unde au fost jucate biletele norocoase
Sursa foto - Caracter ilustrativ: Shutterstock

Loteria Națională a anunțat, joi seară, că un premiu de peste 1,1 milioane de lei a fost câştigat la tragerea Noroc din seara zilei de 22 ianuarie 2026, potrivit News.ro.

„La tragerea NOROC s-a câştigat premiul de categoria N+3, în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bacău”, a transmis compania.

De asemenea, la tragerea Joker s-a câștigat un premiu de categoria a III-a, în valoare de de 98.096,76 lei, cu un bilet jucat pe aplicaţia AmParcat.ro.

Joi, 22 ianuarie 2026, de la ora 18:30, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 25 ianuarie 2026.

La tragerile loto de duminică, 18 ianuarie 2026, Loteria Română a acordat 36.113 câștiguri în valoare totală de peste 2,96 milioane de lei.

Rezultatele Loto 6/49 din 22 ianuarie 2026:

  • Joker: 35, 40, 44, 12, 7 (+1)
  • Noroc Plus: 433447
  • Loto 5 din 40: 7, 12, 36, 16, 40, 33
  • Super Noroc: 750240
  • Noroc: 4532656
  • Loto 6 din 49: 34, 43, 20, 21, 14, 13

