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Cât câștigă o croitoreasă în 2026. Ce se oferă pentru un post cu experiență

Cât câștigă o croitoreasă în 2026. Ce se oferă pentru un post cu experiență
Sursă foto: Shutterstock
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Meseria de croitoreasă este, în continuare, la mare căutare, iar persoanele cu experiență pot ajunge să câștige un venit atractiv. O întreprindere de familie din București a postat pe rețelele sociale un anunț de angajare și a dezvăluit ce salariu oferă.

În anunțul publicat pe Facebook se precizează că oferta este de 4.100 de lei pe lună, în baza unei colaborări inițiale de trei luni, cu posibilitatea de prelungire în funcție de compatibilitate și de nevoile atelierului.

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De asemenea, în anunț este subliniat faptul că este o întreprindere de familie cu o activitate de peste 30 de ani. Din 1991, aceasta produce saltele, așternuturi și accesorii pentru bebeluși și copii.

Sursă foto: Captură foto Facebook/Joburi București

Sursă foto: Captură foto Facebook/Joburi București

4.100 de lei pe lună pentru o croitoreasă cu experiență

Potrivit anunțului, atelierul caută o persoană care are experiență în croitorie și care poate lucra atât la mașina de cusut, cât și la masa de croit. De asemenea, se precizează că angajatorul își dorește o persoană care iubește lucrul bine făcut, este operativă și responsabilă, este pozitivă și își dorește să lucreze într-un mediu plăcut și lucrează cu atenție și grijă.

Un alt aspect important al ofertei este durata colaborării. Croitoreasa ar urma să lucreze inițial timp de trei luni, cu posibilitatea de prelungire, în funcție de de compatibilitatea dintre persoană și atelier, precum și de nevoile acestuia.

Cu toate acestea, este bine de știut că veniturile pot varia în funcție de experiență, tipul de activitate, oraș și chiar complexitatea lucrărilor.

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