Salariul mediu net a SCĂZUT în mod real în România. Inflația, mai mare decât creșterea salariilor

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), câştigul salarial mediu net în România a fost – în luna august – de 5.387 de lei. Este o creștere cu 4,4% față de anul precedent, sub rata anuală a inflației, care s-a apropiat de 10%.

Față de luna precedentă, salariul mediu a scăzut cu 130 de lei. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în transporturi aeriene (12.458 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.341 lei).

În luna august 2025, câ ştigul salarial mediu brut a fost 9002 lei, cu 199 lei (-2,2%) mai mic dec ât cel înregistrat în luna iulie 2025, arat ă datele INS.

Salarii vs. prețuri de consum

INS transmite că în cursul anului se înregistrează fluctuații ale câştigului salarial. Acestea sunt determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie).

Toate influenţează creșterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate . Î n cele din urm ă, conduc la estomparea fluctuațiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Evoluția câștigului salarial real depinde atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.

Indicele câştigului salarial real a fost 95,0% în luna august 2025, față de luna august 2024 și de 95,6% față de luna iulie 2025.

Faţă de luna octombrie a anului 1990, indicele câştigului salarial real a fost 236,4%, cu 10,8 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna iulie 2025.

August 2025 vs. iulie 2025

Comparativ cu luna iulie 2025, în luna august 2025, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut.

Motivul îl constituie acordarea – în lunile precedente – de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri, inclusiv bilete de valoare.

Alți factori care au determinat scăderile câştigului salarial mediu net au fost nerealizările de producție, încasările mai mici – în funcție de contracte sau proiecte – sau concediilor de odihnă, atunci când nu se acordă tichete de masă şi alte drepturi salariale.

Domeniile unde salariile au scăzut cel mai mult

Cu 13,1% î n fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;

Între 7,0% și 9,5% în extrac ţia petrolului brut şi a gazelor naturale, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi înc ălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), extracţia minereurilor metalifere, fabricarea h ârtiei şi a produselor din h ârtie, fabricarea produselor textile, alte activit ăţi industriale n.c.a .;

Între 3,5% și 6,5% în transporturi pe ap ă, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini , utilaje şi instalaţii ), activităţi de servicii anexe extracţiei , captarea, tratarea şi distribuţia apei, fabricarea echipamentelor electrice, extracţia cărbunelui superior şi inferior, fabricarea articolelor de îmbr ăcăminte, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, colectarea şi epurarea apelor uzate, activităţi de servicii în tehnologia informa ţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), cercetare-dezvoltare, fabricarea altor mijloace de transport, repararea, între ţinerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor.

Domeniile unde salariile au crescut cel mai mult

Cu 14,9% în transporturi aeriene;

Între 1,0% și 4,0% în intermedieri financiare (cu excep ţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistr ărilor, alte activităţi de servicii.

