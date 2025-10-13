Prima pagină » Actualitate » Salariul mediu net a SCĂZUT în mod real în România. Inflația, mai mare decât creșterea salariilor

Cristian Lisandru
13 oct. 2025, 10:51, Actualitate
Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), câştigul salarial mediu net în România a fost – în luna august – de 5.387 de lei. Este o creștere cu 4,4% față de anul precedent, sub rata anuală a inflației, care s-a apropiat de 10%.

Față de luna precedentă, salariul mediu a scăzut cu 130 de lei. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în transporturi aeriene (12.458 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.341 lei).

  • În luna august 2025, ştigul salarial mediu brut a fost 9002 lei, cu 199 lei (-2,2%) mai mic decât cel înregistrat în luna iulie 2025, arată datele INS.
  • Câştigul salarial mediu net a fost 5387 lei, în scădere cu 130 lei (-2,4%) față de luna iulie 2025, notează economedia.ro.

Salarii vs. prețuri de consum

INS transmite că în cursul anului se înregistrează fluctuații ale câştigului salarial. Acestea sunt determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie).

  • Toate influenţează creșterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate. În cele din urmă, conduc la estomparea fluctuațiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.
  • Evoluția câștigului salarial real depinde atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.

Indicele câştigului salarial real a fost 95,0% în luna august 2025, față de luna august 2024 și de 95,6% față de luna iulie 2025.

Faţă de luna octombrie a anului 1990, indicele câştigului salarial real a fost 236,4%, cu 10,8 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna iulie 2025.

August 2025 vs. iulie 2025

Comparativ cu luna iulie 2025, în luna august 2025, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut.

Motivul îl constituie acordarea – în lunile precedentede prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri, inclusiv bilete de valoare.

Alți factori care au determinat scăderile câştigului salarial mediu net au fost nerealizările de producție, încasările mai mici – în funcție de contracte sau proiecte – sau concediilor de odihnă, atunci când nu se acordă tichete de masă şi alte drepturi salariale.

Domeniile unde salariile au scăzut cel mai mult

  • Cu 13,1% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;
  • Între 7,0% și 9,5% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), extracţia minereurilor metalifere, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea produselor textile, alte activităţi industriale n.c.a.;
  • Între 3,5% și 6,5% în transporturi pe apă, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), activităţi de servicii anexe extracţiei, captarea, tratarea şi distribuţia apei, fabricarea echipamentelor electrice, extracţia cărbunelui superior şi inferior, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, colectarea şi epurarea apelor uzate, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), cercetare-dezvoltare, fabricarea altor mijloace de transport, repararea, întreţinerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor.

Domeniile unde salariile au crescut cel mai mult

  • Cu 14,9% în transporturi aeriene;
  • Între 1,0% și 4,0% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, alte activităţi de servicii.

Foto main – Profimedia Images

