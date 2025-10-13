Ion Cristoiu: Când chiar autoritățile întrețin în chip iresponsabil isteria Războiului

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a menționat datele care apar într-un sondaj Avangarde. Și anume, faptul că o parte dintre cetățenii români „sunt convinși că nu vom face un război cu Federația Rusă”.

„Un sondaj Avangarde ne informează că o mare parte din români sunt convinși că nu vom face un război cu Federația Rusă și această informație a făcut ocolul presei și a stârnit mare tărăboi. De regulă, nu cred în sondajele caselor de sondaje de opinie, pentru că, în ultimii ani, aceste firme de sondare s-au dovedit simple instrumente de propagandă ale partidelor și ale puterii.

Cu atât mai mult nu pot să cred în rezultatul unui sondaj al firmei Avangarde, care îl are patron pe domnul Marius Pieleanu, deoarece, dintre toate firmele de sondare a opiniei publice, aceasta este cea care s-a afirmat cu hotărâre drept mijloc de propagandă a puterii existente. Nu cred că mai e nevoie de un alt argument decât așa-zisul răspuns la așa-zisa întrebare în legătură cu cheltuielile pe care le face România pentru înarmare. 58% din români sunt de acord. Cum să fie un sondaj făcut de Avangarde care să dea un alt rezultat”, a spus publicistul.

„Noi ne îndatorăm de la o zi la alta, pentru a putea să cumpărăm arme second hand de la marile puteri”

„Alt rezultat ar fi însemnat contrazicerea flagrantă a campaniei de cumpărare de arme second hand, de arme care zac prin depozitele armatei americane sau franceze, pentru că asta facem noi la ora actuală. Noi nu ne înarmăm, noi cumpărăm. De fapt, noi ne îndatorăm de la o zi la alta, zilnic, pentru a putea să cumpărăm arme second hand de la marile puteri. E condiția de supraviețuire a actualului regim, zis și regimul Nicușor Dan”, continuă publicistul.

„Cele care întrețin această atmosferă sunt autoritățile”

„Dincolo de această inițiativă a firmei, nu știm cine a plătit, am înțeles că au făcut pe cont propriu, se constituie într-un nou moment în ceea ce ș putea numi isteria pro-război din România. Suveraniștii, Călin Georgescu, în primul rând, au fost acuzați că întrețin o isterie a războiului, în sensul că ei manipulează, dezinformează, spunând că România va intra în război. Însă, dacă ne uităm cu atenție, vom descoperi că cele care întrețin această atmosferă, o exagerează sunt autoritățile. Nu mai departe, zilele trecute, Șeful de Stat Major, Vlad Gheorghiță, a dat un interviu paranoid celebrei jurnaliste Mihaela Bârzilă, (…) ne-a anunțat că fiecare familie, cetățean trebuie să învețe să tragă cu arma, că dacă Federația Rusă câștigă războiul din Ucraina vom avea graniță cu Federația Rusă.

„Nu există zi în care autoritățile să nu ne piseze cu înarmarea”

„(…) După asta, s-a făcut o lege a apărării care prevede intervenție militară în cazul unui război hibrid cu Federația Rusă. Nu există zi în care autoritățile să nu ne piseze cu înarmarea, cu nevoia de a ne pregăti, cu pericolul întruchipat al rușilor. Și, atunci, să ne mai mire că apar fake news-uri privind intrarea iminentă în război, când în deplină iresponsabilitate chiar autoritățile de la cel mai înalt nivel întrețin această isterie a războiului”, a conchis publicistul.

