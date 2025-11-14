Satul din România în care localnicii au primit facturi de 3.000 de euro la apă. „Să ne ia și pensia, să-și facă palate prin Dubai, iar noi să murim”

Într-un sat din România, localnicii s-au trezit cu facturi uriașe la apă. Aproape o sută de săteni dintr-o localitate a județului Iași au primit facturi care însumează 3.000 de euro. De altfel, compania județeană care a desfășurat o acțiune de control, găsind diferențe mari între apa livrată și cea deversată în canalizare, îi amenință pe săteni cu dosare penale.

Situația a ridicat îngrijorări în rândul multor săteni din satul Boroșoaia, comuna Plugari, județul Iași, înainte de sărbătorile de iarnă. Aproape o sută de săteni s-au trezit cu facturi ce însumează 3.000 de euro. Compania județeană Apavital Iași a efectuat în perioada septembrie – octombrie 2025 o acțiune de control în urma căreia s-au descoperit diferențe mari între apa livrată și cea deversată în canalizare, ajungând să fie tarifată și apa consumată din propriile fântâni.

Facturi de 3.000 de euro pentru apă

Situația este dificilă în rândul mai multor săteni, îndeosebi în cazul celor care au venituri lunare de circa 1.200 de lei. O parte dintre localnici s-au arătat indignați de facturile uriașe.

„135 de milioane mi-a venit (n.r. factura). Și mi-au zis că, dacă mai consum apă, să plătesc 12 metri cubi pe lună pentru două persoane”, mărturisește o localnică. Altcineva susține că „n-am atâția bani nici dacă mă ia cu totul. Nici dacă ne oprește pe un an de zile toți banii”.

În urma acțiunii de control au fost identificate 72 de cazuri în care gospodăriile folosesc apă din surse proprii. Apa, în cele din urmă, ajunge în canal, însă fără ca sătenii respectivi să dețină un contract de canalizare. Reprezentantul companiei de apă a expus situația, menționând că „unele din aceste situații de consum clandestin pot îmbrăca și forme penale”.

„Folosirea canalizării fără contract și fără a fi plătita proporțional cu cantitatea de apă uzată este, conform regulamentului elaborat de primăriile locale, considerată consum clandestin. Acesta se constituie în prejudiciu, se calculează în funcție de particularitățile gospodăriei și se facturează pe ultimii 3 ani cu un factor de multiplicare de 3. Unele din aceste situații de consum clandestin pot îmbrăca și forme penale, precum infracțiunea de furt din bunuri publice”, declară Răzvan Manolache, purtător de cuvânt Apavital Iași, conform Antena3.ro.

Indignare în rândul sătenilor

Fiecare sătean care se confruntă cu această situație va primi un calcul personalizat, până la data de 18 noiembrie, conform reprezentanților autorităților locale. Chiar și în aceste condiții, sătenii s-au arătat indignați de situație.

„Vecinul trăiește e singur. Și i-a venit 155 de milioane. Un om singur. Dar câtă apă, domnule? Am adus Marea Neagră și am vărsat-o aici? Au zis că ne pun poprire pe pensie. Și eu am 1280 de lei. Hai, lasă, s-o ieie și pe aceea ca să se sature, să-și facă palate prin Dubai și noi să murim. N-am furat nimic. Dacă ei cred că noi am furat, să ne jumulească, să ne ducă acolo unde trebuie”, spune o localnică.

Autorul recomandă:

Satul din România care are doar 14 locuitori, drumuri din pământ, dar pistă de biciclete asfaltată

Țăranii dintr-un sat din Vrancea s-au îmbogățit cultivând acest CONDIMENT. Un kilogram se vinde și cu 100.000 de lei

Orașele românești care riscă să ajungă sate. Care este motivul, de fapt

Satul cu numai opt locuitori. Oamenii vin aici pentru liniște

Sursă foto: capturi video Antena 3 CNN