Scene șocante lângă Capitală. Doi tineri au agresat un livrator asiatic

02 nov. 2025, 16:38, Actualitate
Scene șocante petrecute în acest weekend lângă București. Un livrator asiatic a fost agresat de doi tineri, în plină stradă.

Incidentul s-a petrecut în Popești Leordeni. Un băiat și o fată au oprit mașina lângă livratorul asiatic și au început să îl insulte și să îl lovească.

Trei livratori din București, bătuți și cu motoscuterele distruse

 

Potrivit imaginilor care au apărut în mediul online, tânăra a coborât dintr-o mașină cu numere de Călărași și a început să îl lovească pe bărbat cu un cabul de la încărcătorul telefonului, în timp ce îi adresa injurii, relatează Cancan.ro.

Livratorul care era vizibil speriat a încercat să rămână calm și a rugat-o de mai multe ori să se oprească. Deși a amenințat că va suna la poliție, agresorii au continuat să îl lovească și să îl umilească.

Mai mult, la un moment dat, fata l-a și scuipat pe livratorul asiatic și i-a cerut să plece. Incidentul a fost filmat chiar de victima atacului, iar imaginile s-au viralizat imediat pe rețelele sociale.

Nu este un caz izolat

Acest caz nu este unul izolat. În ultimele luni, au mai fost semnalate agresiuni împotriva livratorilor străini. În august, un cetățean nepalez care livra mâncare a fost atacat în plină stradă de un tânăr care l-a acuzat că este un „invadator”. Atacatorul a fost reținut ulterior de poliție.

Acum, autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte ale incidentului din Popești-Leordeni și să ia măsurile legale împotriva celor implicați.

