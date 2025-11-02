Scene șocante lângă Capitală. Doi tineri au agresat un livrator asiatic

Scene șocante petrecute în acest weekend lângă București. Un livrator asiatic a fost agresat de doi tineri, în plină stradă.
Incidentul s-a petrecut în Popești Leordeni. Un băiat și o fată au oprit mașina lângă livratorul asiatic și au început să îl insulte și să îl lovească.
Potrivit imaginilor care au apărut în mediul online, tânăra a coborât dintr-o mașină cu numere de Călărași și a început să îl lovească pe bărbat cu un cabul de la încărcătorul telefonului, în timp ce îi adresa injurii, relatează Cancan.ro.
Livratorul care era vizibil speriat a încercat să rămână calm și a rugat-o de mai multe ori să se oprească. Deși a amenințat că va suna la poliție, agresorii au continuat să îl lovească și să îl umilească.
Mai mult, la un moment dat, fata l-a și scuipat pe livratorul asiatic și i-a cerut să plece. Incidentul a fost filmat chiar de victima atacului, iar imaginile s-au viralizat imediat pe rețelele sociale.
Acest caz nu este unul izolat. În ultimele luni, au mai fost semnalate agresiuni împotriva livratorilor străini. În august, un cetățean nepalez care livra mâncare a fost atacat în plină stradă de un tânăr care l-a acuzat că este un „invadator”. Atacatorul a fost reținut ulterior de poliție.
Acum, autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte ale incidentului din Popești-Leordeni și să ia măsurile legale împotriva celor implicați.
Recomandările autorului: