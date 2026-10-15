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Guvernul Niculescu schimbă regulile pentru șoferi. Aceștia nu vor mai putea „păcăli” radarele. Ce se va întâmpla cu ambulanțele și structurile de urgență

Guvernul Niculescu schimbă regulile pentru șoferi. Aceștia nu vor mai putea „păcăli” radarele. Ce se va întâmpla cu ambulanțele și structurile de urgență
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Programul de guvernare a fost depus oficial la Parlament împreună cu lista de miniștri ai Guvernului Niculescu, joi, 15 octombrie 2026. În program se menționează eventualele noi măsuri care vizează milioane de români. De exemplu, ar urma să se schimbe anumite reguli pentru șoferi, pentru a nu mai putea „păcăli” radarele. Totodată, este menționată și o reorganizare teritorială a intervențiilor medicale și de urgență.

Programul de guvernare al lui Luca Niculescu prevede sancționarea vitezei medii și automatizarea constatării abaterilor rutiere. Sunt vizate și reorganizarea serviciilor de urgență, precum și clarificarea atribuțiilor structurilor de ordine publică (Poliție, Jandarmerie, Poliție Locală). Astfel de măsuri necesită acte normative și implementare.

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Încetinirea în dreptul radarelor ar putea să nu schimbe viteza medie calculată pe întregul tronson

În programul de guvernare se pune accent, printre altele, pe modul în care șoferii nu vor mai putea „păcăli” radarele prin reducerea vitezei înainte de a ajunge în raza dispozitivului. Viteza medie se calculează în funcție de distanța parcursă și timpul înregistrat. De exemplu, parcurgerea a 10 kilometri în 6 minute înseamnă o medie de 100 km/h. Dacă limita pe sector este de 80 km/h, încetinirea în dreptul camerelor nu schimbă viteza medie calculată pe întregul tronson.

Programul prevede actualizarea legislației pentru sancționarea automată a abaterilor și extinderea sistemului e-SIGUR. Sunt vizate controlul vitezei medii, comunicarea electronică cu șoferii, digitalizarea activității Poliției și continuarea educației rutiere. De aștfel, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunțase introducerea controlului vitezei medii încă din octombrie 2025, prin proiectul „Siguranță în Trafic”. Măsura este reluată în programul noului guvern.

„Actualizăm cadrul legal pentru procesarea automatizată a abaterilor rutiere, cu semnalări de la Poliția Rutieră, administratorii de drumuri și participanții la trafic, și operaționalizăm sistemele automate de detectare e-SIGUR. Introducem controlul vitezei medii, comunicăm electronic cu șoferii, căutăm finanțare sustenabilă pentru investiții, eliberăm prin digitalizare personalul specializat pentru activitatea din trafic și continuăm educația rutieră”, se arată în programul de guvernare.

Încă de la data de 1 ianuarie 2025, sistemul e-SIGUR este funcțional în România. În prezent, polițiștii analizează înregistrările și aplică sancțiunile, fără ca șoferii să fie opriți în trafic. Noul program vizează automatizarea procesării și comunicarea electronică, fără a preciza termenele sau procedurile.

Ce se va întâmpla cu ambulanțele și structurile de urgență

De asemenea, este vizată o reorganizare teritorială în privința intervențiilor medicale și de urgență. Programul prevede comasarea unor structuri județene ale IGSU, IGAv și ambulanțelor în structuri teritoriale, cu reducerea funcțiilor de conducere.

„Reorganizăm structurile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) și ale Inspectoratului General de Aviație (IGAv) și, cu Ministerul Sănătății, ambulanțele județene, comasând structurile județene și punctele aeromedicale în structuri teritoriale, cu mai puține funcții de conducere și cu păstrarea capacității de răspuns din fiecare județ”, se arată în programul de guvernare.

Programul de guvernare prevede unificarea serviciilor Salvamont-Salvaspeo într-o structură pe județ. Sunt vizate și modernizarea dotărilor IGSU și IGAv, precum și integrarea sistemelor de alertare, inclusiv RO-ALERT, într-o platformă conectată la protecția civilă europeană.

Programul prevede și atribuții separate pentru Poliție, Jandarmerie și Poliția Locală.

„Delimităm prin lege, împreună cu autoritățile locale, atribuțiile poliției locale față de Poliția Română, precum și competențele Poliției și ale Jandarmeriei, fără suprapuneri, și integrăm funcțional poliția locală în sistemul național de ordine publică”, prevede documentul.

Sursă foto: Mediafax Foto / Gândul

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