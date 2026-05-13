Șeful NATO, Mark Rutte, a declarat, la conferința de presă comună cu Nicușor Dan și Karol Nawrocki, că este „crucial” ca statele din NATO să își majoreze cheltuielile cu apărarea până la 5% din PIB pentru a contracara Rusia, care rămâne „o amenințare directă” la adresa securității euroatlantice. Secretarul general al NATO a salutat investițiile în apărare făcute de România și Polonia și a afirmat că statele europene trebuie să-și întărească armatele.

„NATO 3.0 înseamnă o Europa mai puternică şi un NATO mai puternic, aceasta însă împreună cu Statele Unite, şi nuclear şi convenţional, însă europenii îşi asumă mai multe responsabilităţi pentru apărarea convenţională. Cred în continuare că unul din succesele cel mai mari ale politicii externe a fost al preşedintelui Trump a fost la Haga, când toţi aliaţii au convenit asupra acestui 2%. Apoi am convenit ca să trecem la 5% şi să ne egalizăm cheltuielile cu SUA, ca să ne asigurăm că toată lumea se poate apăra. (…) Sunt ţări care au trecut dincolo de 5%, ţări care se îndreptau spre 5% chiar şi înainte de Summitul anterior, însă trebuie să fim sinceri că avem şi noi discuţiile noastre între noi, în NATO”, a spus Mark Rutte, într-o declarație de presă comună susținută alături de președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, și președintele României, Nicușor Dan.

De asemenea, Nicușor Dan a menționat că în acest an cheltuielile militare ale României reprezintă 2,5% din PIB, iar 40% din această sumă este alocată pentru echipamente noi.

