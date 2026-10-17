Prima pagină » Actualitate » Oamenii de știință au prezis în 1960 că lumea se va sfârși pe 13 noiembrie 2026: de ce calculele despre explozia populației au părut corecte timp de peste 30 de ani și ce s-a schimbat între timp

Oamenii de știință au prezis în 1960 că lumea se va sfârși pe 13 noiembrie 2026: de ce calculele despre explozia populației au părut corecte timp de peste 30 de ani și ce s-a schimbat între timp

Oamenii de știință au prezis în 1960 că lumea se va sfârși pe 13 noiembrie 2026: de ce calculele despre explozia populației au părut corecte timp de peste 30 de ani și ce s-a schimbat între timp
Sursă foto: Shutterstock
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În 1960, oamenii de știință au prezis că o creștere necontrolată a populației va aduce omenirea în pragul distrugerii pe 13 noiembrie 2026, iar previziunile lor matematice au rămas surprinzător de exacte timp de decenii. Însă, pe măsură ce natalitatea a scăzut și creșterea populației a încetinit, predicția înfricoșătoare s-a destrămat, demonstrând cum chiar și modelele științifice convingătoare pot eșua atunci când comportamentul uman se schimbă.

În 1960, revista Science, una dintre cele mai importante publicații științifice din lume, a publicat un articol cu un titlu fără echivoc: „Sfârșitul lumii: vineri, 13 noiembrie, anul 2026”. Acesta prezicea că, la acea dată viitoare — cu mai puțin de o lună înainte de momentul actual — populația umană se va apropia de infinit și, practic, se va autodistruge, scrie Science Daily.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Caracterul ieșit din comun al afirmației a atras o atenție publică largă asupra articolului. Și mai surprinzător, având în vedere că cercetarea și calculele matematice pe care se baza păreau solide, acesta a beneficiat și de o atenție științifică atentă și susținută.

Autorii — Heinz von Foerster, profesor de origine austriacă stabilit în Statele Unite și expert în cibernetică, alături de doi dintre studenții săi, Patricia M. Mora și Lawrence W. Amiot — au susținut că populațiile umane sunt excepționale și ar putea crește dincolo de ritmul exponențial, într-un ritm care accelerează continuu.

„Stră-strănepoții noștri nu vor muri de foame”, au argumentat aceștia. „Vor fi striviți până la moarte.”

Articolul a fost citat în mod regulat, iar predicțiile au părut remarcabil de exacte până în jurul anului 1993, când se ajunsese la jumătatea intervalului până la presupusul „sfârșit al lumii”. Atunci, populația globală a început să rămână în urma estimărilor. Astăzi, rata natalității la nivel mondial este puțin mai mică de jumătate din cea înregistrată în 1960.

Sursă foto: Shutterstock

Capacitățile unice ale oamenilor

La mijlocul secolului al XX-lea, îngrijorarea societății față de creșterea populației globale și de potențialul acesteia de a provoca penurie de resurse și conflicte geopolitice era tot mai mare. La baza multora dintre aceste temeri se afla acceptarea, implicită sau explicită, a ideii malthusiene potrivit căreia, deși populația are potențialul de a crește exponențial, această creștere este ținută permanent sub control de capacitatea oamenilor de a-și asigura hrana.

În articolul lor, însă, von Foerster și coautorii săi au susținut că oamenii ar putea fi o excepție în ceea ce privește evoluția populațiilor.

Având în vedere capacitatea noastră de a comunica și de a forma „coaliții” care ne ajută să rezolvăm probleme, creșterea densității populației ar putea însemna pur și simplu mai multe oportunități de colaborare. Astfel, numărul nostru ar putea crește nu doar într-un ritm exponențial, ci într-unul care accelerează continuu.

Cercetătorii au folosit apoi 24 de estimări ale populației mondiale, care acopereau ultimii 2.000 de ani, pentru a demonstra că numărul oamenilor a depășit în mod constant așteptările. Toate acestea au fost prezentate într-un limbaj științific sobru și susținute de ecuații matematice complexe.

„Striviți până la moarte”

Von Foerster și coautorii săi au proiectat apoi aceste date istorice în viitor, calculând că, pe fondul unei creșteri tot mai rapide, populația umană se va apropia de infinit în anul 2026.

Din fericire, aceeași capacitate de colaborare care a contribuit la dezvoltarea speciei noastre de-a lungul istoriei ar putea preveni acum această catastrofă. Întrucât este puțin probabil să dorim să ne scurtăm durata vieții, au concluzionat ei, ar trebui să colaborăm pentru a reduce la jumătate rata natalității la nivel mondial.

Sursă foto: Shutterstock

O explozie demografică

Din anii 1960 până în anii 1980, ecuația „sfârșitului lumii” a fost citată în mod regulat, de obicei ca o afirmație de luat în serios, în manuale de genetică, ecologie și demografie.

Aceasta a apărut și în contexte mai neobișnuite. De exemplu, în 1963, în cadrul unei comisii parlamentare canadiene, un reprezentant al industriei chimice a invocat-o în mod explicit ca argument pentru necesitatea pesticidelor chimice, menite să asigure hrana pentru populația aflată în pragul unei explozii demografice. Într-un proces privind avortul, judecat de Curtea Supremă a Statelor Unite în 1971 și care a precedat decizia Roe v. Wade, ecuația a fost citată pentru a susține că nu exista un motiv convingător pentru ca guvernul să favorizeze creșterea populației.

Ideea sfârșitului lumii a persistat, în parte, deoarece predicțiile privind populația viitoare s-au dovedit extrem de exacte, cel puțin pentru o vreme. Ecuația de bază a generat proiecții mai precise decât cele ale majorității demografilor în anii 1970 și 1980.

Abia în jurul anului 1993 această acuratețe a început să scadă, iar populația mondială a început să rămână în urma previziunilor, deoarece lumea a început să facă exact ceea ce von Foerster și colegii săi recomandaseră. Astăzi, rata natalității la nivel mondial este puțin mai mică de jumătate din cea din 1960.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Armata a doborât două drone deasupra Mării Negre. Ministrul Apărării: „Prima dronă a fost doborâtă în două minute”
18:49
Armata a doborât două drone deasupra Mării Negre. Ministrul Apărării: „Prima dronă a fost doborâtă în două minute”
VIDEO Sute de persoane au ieșit în stradă pentru marșul „Împreună pentru siguranța femeilor!”, organizat în București. Ce măsuri împotriva violenței au cerut organizatorii
18:37
Sute de persoane au ieșit în stradă pentru marșul „Împreună pentru siguranța femeilor!”, organizat în București. Ce măsuri împotriva violenței au cerut organizatorii
ANCHETĂ Un cetățean ugandez a fost tâlhărit la un semafor din Capitală de un bărbat monitorizat electronic
17:46
Un cetățean ugandez a fost tâlhărit la un semafor din Capitală de un bărbat monitorizat electronic
ECONOMIE Guvernul Bolojan a dus datoria publică la 1.205 miliarde lei. Doar în 2026, a acumulat 67,7 miliarde de lei la datorie
17:41
Guvernul Bolojan a dus datoria publică la 1.205 miliarde lei. Doar în 2026, a acumulat 67,7 miliarde de lei la datorie
Mediafax
„E doar carne”. Ofițerul rus ale cărui informații ar fi trimis peste 300 de soldați la moarte
Digi24
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la intrarea în localitate după prima intersecție
Cancan.ro
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Prosport.ro
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Adevarul
„So much bruiaj”. Cristela Georgescu, interviu pentru Mario Nawfal. Cere intervenția SUA și susține că soțul a fost amenințat cu „lichidarea fizică”
Mediafax
Declarație surprinzătoare a lui Donald Trump despre Crimeea: „Este, fără îndoială, cea mai valoroasă parte a Ucrainei”
Click
O casetă uitată din 1999 i-a dat peste cap planurile lui Smiley! Artistul a făcut un anunț neașteptat
Digi24
„So much bruiaj". Cristela cere intervenția SUA pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Interviu cu un influencer care ar fi spălat bani
Cancan.ro
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are Boitași Marian Gigi
Ce se întâmplă doctore
Cine este doctoriţa celebră care a făcut accident în Alexandria? Ce le-a spus polițiștilor că a consumat înainte de a se urca la volan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noua Tesla Roadster are suport de pahare și loc pentru bagaje. Dar poate merge cu roțile în sus și sări peste alte mașini
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
„Îmi pare rău că te-ai supărat” nu este o scuză. De ce unii oameni refuză să-și recunoască greșelile
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Spania
Scandal pentru sondajul electoral: ”Votul ascuns a existat întotdeauna”
EMISIUNI Duminică 18 octombrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII – MĂRTURIA ROMÂNCEI CARE A FOST ÎN CAMERELE DE EXECUȚIE DIN SUA
19:00
Duminică 18 octombrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII – MĂRTURIA ROMÂNCEI CARE A FOST ÎN CAMERELE DE EXECUȚIE DIN SUA
FLASH NEWS Raluca Turcan, mesaj confuz, după decizia PNL de a vota Executivul Niculescu. Vorbește de un guvern care este „o rușine” pentru România, apoi anunță că îl va vota
18:29
Raluca Turcan, mesaj confuz, după decizia PNL de a vota Executivul Niculescu. Vorbește de un guvern care este „o rușine” pentru România, apoi anunță că îl va vota
REACȚIE Banii repartizați Unităților de Primiri Urgențe, motiv de dispută între Ilie Bolojan și Alexandru Rogobete
18:12
Banii repartizați Unităților de Primiri Urgențe, motiv de dispută între Ilie Bolojan și Alexandru Rogobete
EXCLUSIV Cum justifică Bolojan în fața celor 1.000 de primari liberali faptul că partidul nu a votat Guvernul Veștea și, în schimb, a decis să voteze un guvern PSD și să plece în opoziție
17:09
Cum justifică Bolojan în fața celor 1.000 de primari liberali faptul că partidul nu a votat Guvernul Veștea și, în schimb, a decis să voteze un guvern PSD și să plece în opoziție
REACȚIE Trump, despre protestele din Franța: „Pare să fie un loc al naibii de bun pentru organizat revoluții”
16:57
Trump, despre protestele din Franța: „Pare să fie un loc al naibii de bun pentru organizat revoluții”
INFRASTRUCTURĂ Ce sunt „orașele-burete”, mecanismul prin care Uniunea Europeană vrea să reducă inundațiile. Ce face Bucureștiul cu apa de ploaie
16:48
Ce sunt „orașele-burete”, mecanismul prin care Uniunea Europeană vrea să reducă inundațiile. Ce face Bucureștiul cu apa de ploaie

Cele mai noi

Trimite acest link pe