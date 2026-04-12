Prima pagină » Actualitate » Singurele alimente pe care Elena și Nicolae Ceaușescu le mâncau de Paște. Ce nu lipsea niciodată de pe masa festivă

Galerie Foto 9

V-ați întrebat vreodată ce alimente consumau Elena și Nicolae Ceaușescu de Paște? Despre alegerile culinare ale celor doi a vorbit chiar Suzana Andreiaș, fostul administrator al reședințelor prezidențiale din București și Snagov, în urmă cu mai mulți ani. Vezi mai jos, în articol, ce nu lipsea niciodată de pe masa festivă.

În cazul unora dintre cetățeni, Paștele sărbătorit în perioada comunistă a lăsat, încă, o amintire de povestit. În perioada respectivă, sărbătoarea nu era recunoscută oficial, fiind adesea cenzurată sub o formă sau alta.

Totuși, în multe dintre locuințele românilor, sărbătoarea era primită cu brațele deschise și cu merinde tradiționale. Paștele era sărbătorit într-o atmosferă discretă, în spatele ușilor închise, fără să deranjeze ordinea și liniștea publică. În ciuda presiunilor regimului, credința era păstrată.

Soții Ceaușescu

Ce mâncau soții Ceaușescu de Paște

Elena și Nicolae Ceaușescu preferau să aibă atât la masa de Paște, cât și la cea de Crăciun preparate tradiționale. Cei doi preferau să stea în compania oamenilor dragi, la domiciliu, pentru a savura aceste preparate. Despre alimentele preferate de cei doi a vorbit Suzana Andreiaș, fostul administrator al reședințelor prezidențiale din București și Snagov.

În urmă cu mai mulți ani, aceasta a declarat că fostul lider comunist și Elena Ceaușescu preferau să consume carne de miel, cozonac și ouă. Altfel, despre Zoia Ceaușescu se spunea că ținea toate posturile din an și că era apropiată de Divinitate.

„Să ştiţi că ţineau sărbătorile astea, Paştele, Crăciunul. Mâncau ce mânca toată lumea: carne de miel, ouă roşii, cozonac. Să ştiţi, la ei în casă se făceau întotdeauna ouă roşii.

Elena și Nicolae Ceaușescu

Pentru mine făcusem, dar pentru ei nu. Şi în ziua aceea, de Paşti, au venit la Snagov. Ouă roşii făcusem şi pentru ei, şi pentru mine. În casă era cozonac de la Sector (Gospodăria de Partid – n.r), frumos aranjat pe tavă. «De unde este cozonacul ăsta?», mă întreabă tovarăşul. De la Sector, îi spun. «Tu n-ai făcut?». N-am făcut!

Mi-a fost ruşine să-i spun că pentru mine am făcut şi pentru ei nu. «Uite, noi mergem să ne plimbăm şi tu ne faci cozonac până ne întoarcem!». În două ore am făcut cozonac acolo, în vilă, în cuptor. I-au pus în maşină şi i-au luat cu tot cu tăvi la Bucureşti. A treia zi de Paşte, când am ajuns la Bucureşti, am mai văzut doar unul în bucătărie.

Şi o întreb pe fata din casă: Olimpia, cine a mâncat, mă, cozonacii ăia? «Dumnealor au mâncat», a zis fata. Lui îi plăcea cozonacul simplu, numai cu stafide”, a spus aceasta, pentru Adevărul.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock; Mediafax Foto

Recomandarea video

