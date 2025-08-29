Prima pagină » Actualitate » Societatea Țuca Zbârcea & Asociații respinge speculațiile privitoare la profilul moral și profesional al avocatului Gabriel Zbârcea

Luiza Dobrescu
29 aug. 2025, 14:19, Actualitate
Societatea Țuca Zbârcea & Asociații transmite un comunicat, în urma „campanie de denigrare profund nedreaptă și calomnioasă”, apărută ca urmare a unei posibile nominalizări „a avocatului Gabriel Zbârcea ca potențial viitor director al Serviciului Român de Informații”. 

Firma de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații a transmis un comunicat, după ce în spațiul public s-au vehiculat o serie de informații pe care societatea le consideră „minciuni, speculații neîntemeiate și insinuări lipsite de onestitate cu privire la profilul moral și profesional” al avocatului Gabriel Zbârcea

„Având în vedere această campanie de denigrare profund nedreaptă și calomnioasă, Societatea de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații ține să facă publice următoarele informații: 

  1. Nici Societatea Țuca Zbârcea & Asociații, nici Gabriel Zbârcea și niciunul dintre avocații parteneri care activează în cadrul acesteia nu are vreo afiliere politică de nicio natură;
  2. Nici Societatea Țuca Zbârcea & Asociații, nici Gabriel Zbârcea și niciunul dintre avocații parteneri care activează în cadrul acesteia nu fac obiectul vreunor acuzații de natură penală;
  3. Sumele încasate de Societatea Țuca Zbârcea & Asociații cu titlu de onorarii avocațiale au ca temei contracte încheiate cu respectarea fidelă a normelor legale și deontologice ce guvernează profesia de avocat, sunt corespunzătoare unor servicii profesionale reale și au fost, în mod transparent, impozitate conform normelor fiscale relevante;
  4. Societatea Țuca Zbârcea & Asociații a reprezentat cu succes statul român în numeroase litigii și arbitraje internaționale, cu imense mize financiare și de imagine, iar beneficiul valoric total al statului, rezultat din aceste victorii judiciare, a depășit 700 milioane de euro;
  5. Faptul că Țuca Zbârcea & Asociații a acordat asistență juridică unei companii private într-un arbitraj internațional împotriva statului român nu echivalează nicidecum cu o descalificare profesională sau cu un act ilegal sau nedeontologic. De altfel, conform normelor și procedurilor care guvernează profesia, avocatul are deplină libertate în alegerea clientului pe care îl reprezintă, dar nu poate fi confundat cu acesta din urmă. În litigiul evocat, echipa dedicată misiunilor de asistență și reprezentare în arbitraj nu l-a avut în componență pe avocatul Gabriel Zbârcea;
  6. Acuzația că Societatea Țuca Zbârcea & Asociații ar fi „un cuib neo–legionar” este o calomnie dezgustătoare, iar autorul ei va răspunde, sperăm, în temeiul legii și în fața instanței;
  7. Societatea Țuca Zbârcea & Asociații ține foarte mult la conservarea prestigiului și reputației clădite cu profesionalism și dăruire în peste două decenii de activitate, motiv pentru care va acționa în justiție pe autorii calomniilor și denigrărilor comise, pentru repararea prejudiciului de imagine cauzat”, se arată în comunicatul transmis.

