Nicușor Dan este personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere, arată datele unui sondaj de opinie realizat de INSCOP Research.

Sondajul, realizat la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, analizează personalitățile politice ale momentului în funcție de mai multe criterii specifice.

Notorietate personalități politice – șeful statului domină detașat

Referitor la notorietate, 99.4% dintre locuitorii Capitalei spun că au auzit de Nicușor Dan, 98.6% de George Simion, 98.2% de Călin Georgescu, 95.6% de Ilie Bolojan, 90% de Daniel Băluță, 87.1% de Sorin Grindeanu. Vedeta de televiziune Anca Alexandrescu se bucură de o notorietate de 80.5%, Cătălin Drulă de 78.1%, Ciprian Ciucu de 74.4%, iar liderul USR Dominic Fritz de 69.5%.

Încrederea în personalități politice raportată la totalul populației, respectiv la cei care au auzit de fiecare personalitate

Nicușor Dan este personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere dintre numele testate în cercetarea sociologică. Astfel, 44.2% din total eșantion declară că au destul de multă și foarte multă încredere în actualul șef al statului (respectiv 44.4% dintre cei care îl cunosc).

Fostul primar al Capitalei este urmat de premierul Ilie Bolojan cu 36.6% încredere destul de multă și foarte multă raportată la total eșantion (38.3% raportată la cei care au auzit de el), Daniel Băluță cu 33.8% (37.6% raportată la cei care au auzit de el), Ciprian Ciucu cu 32.1% ( 43.1% raportată la cei care au auzit de el) și Călin Georgescu cu 25.9% (26.4% raportată la cei care au auzit de el).

Urmează useristul Cătălin Drulă cu 19% încredere destul de multă și foarte multă raportată la total eșantion (24.3% raportată la cei care au auzit de el), primarul Timișoarei Dominic Fritz cu 17.2% (24.7% raportată la cei care au auzit de el), Anca Alexandrescu cu 17.1% (21.2% raportată la cei care au auzit de ea) și Sorin Grindeanu cu 14.6 ( 16.8% raportată la cei care au auzit de el).

Ștefureac: Rezultatele nu reflectă intenția de vot

Datele reflectă nivelul de încredere al bucureștenilor în fiecare personalitate politică, dar și nivelul de încredere al celor care au auzit de fiecare personalitate, în condițiile în care notorietatea diferă de la persoană la persoană. Personalitățile cu nivel de notorietate mai mică beneficiază, firesc, de un nivel de încredere mai mic raportat la totalul populației pentru că baza lor de raportare este mai mică. În ceea ce privește personalitățile care candidează la alegerile pentru primar al Capitalei, este important de precizat că aceste date nu reflectă fidel intenția de vot. Dacă întrebarea privind intenția de vot are variante exclusive, adică respondenții pot opta pentru un singur candidat, întrebările privind încrederea sunt distincte, același respondent putând avea încredere în mai multe personalități fie din același spectru politic, fie, ceva mai rar, din zone diferite”, explică directorul institutului, Remus Ștefureac.

Metodologia folosită

Datele au fost culese în perioada 17-19 noiembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1107 persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

