Sondajul, realizat la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, analizează personalitățile politice ale momentului în funcție de mai multe criterii specifice.
Referitor la notorietate, 99.4% dintre locuitorii Capitalei spun că au auzit de Nicușor Dan, 98.6% de George Simion, 98.2% de Călin Georgescu, 95.6% de Ilie Bolojan, 90% de Daniel Băluță, 87.1% de Sorin Grindeanu. Vedeta de televiziune Anca Alexandrescu se bucură de o notorietate de 80.5%, Cătălin Drulă de 78.1%, Ciprian Ciucu de 74.4%, iar liderul USR Dominic Fritz de 69.5%.
Nicușor Dan este personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere dintre numele testate în cercetarea sociologică. Astfel, 44.2% din total eșantion declară că au destul de multă și foarte multă încredere în actualul șef al statului (respectiv 44.4% dintre cei care îl cunosc).
Fostul primar al Capitalei este urmat de premierul Ilie Bolojan cu 36.6% încredere destul de multă și foarte multă raportată la total eșantion (38.3% raportată la cei care au auzit de el), Daniel Băluță cu 33.8% (37.6% raportată la cei care au auzit de el), Ciprian Ciucu cu 32.1% ( 43.1% raportată la cei care au auzit de el) și Călin Georgescu cu 25.9% (26.4% raportată la cei care au auzit de el).
Urmează useristul Cătălin Drulă cu 19% încredere destul de multă și foarte multă raportată la total eșantion (24.3% raportată la cei care au auzit de el), primarul Timișoarei Dominic Fritz cu 17.2% (24.7% raportată la cei care au auzit de el), Anca Alexandrescu cu 17.1% (21.2% raportată la cei care au auzit de ea) și Sorin Grindeanu cu 14.6 ( 16.8% raportată la cei care au auzit de el).
Datele au fost culese în perioada 17-19 noiembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1107 persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.
RECOMANDĂRILE AUTORULUI: