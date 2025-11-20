Cum vede Daniel Băluță scenariile și negocierile de culise dintre contracandidații săi: „Eu sunt pregătit să ofer bucureștenilor rezultate, nu sunt pregătit să fac calcule politice meschine”

Invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, candidatul PSD la alegerile locale din 7 decembrie care vor desemna viitorul primar al Capitalei, Daniel Băluță, a explicat controversa sondajelor de opinie care arată diferențe mari între candidați, dar și eventuale înțelegeri.

Chestionat de moderator dacă îl descurajează cifrele din sondaje care arată o luptă strânsă între principalii candidați pentru poziția de primar al Bucureștiului, dar și acuzațiile reciproce dintre partidele din coaliție pe tema măsluirii sondajelor (Detalii AICI), Daniel Băluță a subliniat că prioritatea sa sunt bucureștenii.

„Dacă vă voi răspunde la întrebare într-un mod onest, vă voi spune așa. Sunt interesat de problemele oamenilor, nu mă interesează ce spun sondajele și voi continua să fiu cât mai aproape de oameni în următoarea perioadă și după alegeri, pentru a rezolva cât mai multe dintre problemele pe care le au”.

Ce va face Băluță dacă s-ar retrage Cătălin Drulă

Mai concret, pus în fața eventualității unei retrageri a candidatului USR Cătălin Drulă din cursă, scenariu tot mai vehiculat în ultima perioadă pentru a unifica șansele dreptei, primarul Sectorului 4 a comentat astfel:

Eu sunt pregătit să ofer bucureștenilor rezultate, nu sunt pregătit sub nicio formă să fac calcule politice meschine. Cred că bucureștenii s-au săturat de lucrurile acestea. Eu nu le fac pentru că la aceste alegeri este vorba 99% de rezultat, și asta mă caracterizează pe mine, Daniel Băluță, și 1% politică. Toate aceste combinații, toate aceste negocieri nu reprezintă preocuparea pe care o am pentru că mă interesează în fiecare zi și în fiecare clipă să le arăt bucureștenilor ce am făcut și ce vreau să fac pentru ei.

Chiar dacă în final calculele coaliției se schimbă, politica nu e prioritară. Orice calcul politic cred că le face rău oamenilor, care s-au săturat de politicieni, a conchis invitatul.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Soluția lui Daniel Băluță pentru traficul infernal din București. „Acest oraș trebuie extins”

Dacă va câştiga Primăria Capitalei, Daniel Băluţă spune că nu creşte taxele: „Oamenii trăiesc foarte greu şi o duc foarte rău”