Spre deosebire de Bolojan, PENTAGONUL a dat raportul la solicitarea Congresului SUA, furibund din cauza retragerii trupelor americane din România

Membrii ai partidului Democrat și Republican din SUA au confruntat reprezentanții Pentagonului, marți, în cadrul unei ședințe a Comisiei pentru serviciile de apărare, care a durat peste două ore. Legislativul a reproșat oficialilor din domeniul Apărării, lipsa transparenței, în ceea ce privește deciziile de securitate națională, transmite Reuters. Și în România, premierul Ilie Bolojan a fost convocat în Parlament, pentru a oferi explicații despre retragerea trupelor americane din țara noastră, însă reprezentantul Executivului a ignorat total acest aspect.

Ministrul Apărării din SUA, Pete Hegseth, ar fi încercat să controleze informațiile despre armata americană și a transmis Pentagonului că trebuie să obțină permisiune, înainte de a discuta cu membrii Congresului.

Unul dintre subiectele abordate a fost reducerea numărului de trupe din estul Europei, mai ales din România. Această decizie a fost criticată de membrii de nivel înalt ai Partidului Republican.

Scandal între Congresul american și Pentagon din cauza retragerii trupelor din România

În cadrul ședinței de marți, Austin Dahmer, propus ca secretar adjunct în domeniul Apărării, a precizat că membrii Congresului au primit trei informări pe tema retragerii trupelor, înainte de punerea în aplicare a acestei măsuri.

Congresmenii au reacționat virulent și l-au contrazis pe Austin Dahmer.

„Îmi puteți spune cine a făcut aceste informări, mai exact data la care au avut loc… pentru că eu, personal, nu am fost invitat”, a afirmat, cu ironie, senatorul republican Rick Scott.

Președintele comisiei, senatorul republican Roger Wicker, a precizat, la rândul său, că aceste informări nu au avut loc.

Membrii Congresului au părut, de asemenea, neîncrezători în ceea ce privește planurile Pentagonului și dacă acestea se aliniază cu prioritățile președintelui Donald Trump.

Senatorul democrat Jacky Rosen a declarat că Pentagonul nu a încercat să contacteze membrii Legislativului pentru a discuta strategia apărare națională. Potrivit oficialilor, acest document care va fi publicat în curând și va stabili prioritățile departamentului.

Bolojan, mai presus de Pentagon. Refuză să dea explicații Parlamentului despre securitatea națională

În România, retragerea unei părți din trupele militare ale Statelor Unite au generat revoltă în Parlament. Partidul Social Democrat și AUR au transmis o solicitare premierului Ilie Bolojan, săptămâna trecută, de a se prezenta în Parlament, la „Ora Premierului”, pentru a oferi explicații pe tema securității naționale.

Bolojan, însă, nu s-a prezentat la în fața Parlamenetului, la „Ora Premierului”, ședință ce fusese programată pentru luni, 3 noiembrie, ora 16:00.

Acesta a evitat să-și confirme prezenta, apoi a invocat pretextul programului încărcat ca să evite confruntarea cu Legislativul. Mai mult, o doua invitație a fost transmisă la Cancelaria Premierulu, și marți 4 noiembrie, solicitarea total ignorată de premier.

Solicitarea Legislativului către Ilie Bolojam ca reprezentant al puterii executive, este o obligație legală. Nu ține de vreun moft sau de vreo toană a cuiva.

Potrivit Constituției – legea fundamentală a statului român pe care ar trebui să o respecte și premierul, jurisprudenței obligatorii a Curții Constituționale și Regulamentului Camerei Deputaților (lege organică) – premierul este forțat de prevederile legale să dea explicații în fața cetățenilor.

Regulamentul Camerei Deputaților, care este lege organică, prevede clar și fără dubiu că premierul Ilie Bolojan este obligat să participe la „Ora prim-ministrului”. Participarea acestuia nu ține opțiunea sa personală, ci de decizia Parlamentului, având în vedere că premierul este învestit în funcție prin votul Legislativului.

Foto: Mediafax/ Profimedia

Recomandarea autorului: