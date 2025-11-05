Statul din Europa în care se pregătesc amenzi uriașe pentru șoferii care folosesc faruri care orbesc în trafic. De când se implementează noua regulă

Într-un stat din Europa se pregătesc amenzi uriașe pentru șoferii care folosesc faruri care orbesc în trafic. Conducătorii auto vor fi sancționați potrivit legii, în condițiile în care sistemul de iluminat al vehiculelor nu respectă standardele legale. Tot mai multe persoane s-au plâns de disconfortul vizual provocat de farurile intense ale mașinilor, motiv pentru care autoritățile iau decizia de a aduce completări legislației în vigoare.

O nouă regulă urmează să se implementeze în Marea Britanie. Șoferii care montează pe mașini un sistem de iluminat care nu respectă standardele legale vor fi sancționați. Statul din Europa se confruntă cu o creștere semnificativă a plângerilor privind disconfortul vizual provocat de farurile intense ale mașinilor.

Amenzi pentru farurile neconforme

Legislația privind omologarea și comercializarea becurilor auto va fi actualizată, anunță Ministerul Transporturilor din Marea Britanie. Accentul va fi pus asupra becurilor LED, scopul fiind limitarea fenomenului care poate să afecteze vizibilitatea în trafic. Temporar, ceilalți participanți la trafic pot fi orbiți de farurile neconforme montate pe vehicule, ceea ce pot afecta siguranța rutieră.

De altfel, vehiculele care au faruri neconforme vor fi respinse la inspecția tehnică MOT. De asemenea, comercianții care oferă spre vânzare astfel de echipamente luminoase riscă să fie și ei sancționați. Sancțiunile ar putea fi aplicate încă de la finalul lui 2025.

De pildă, în cazul celor care vând astfel de produse care nu sunt certificate la nivel european pot primi amenzi de până la 1.000 de lire sterline. De altfel, pe lângă amenda aplicat și șoferilor, aceștia trebuie să înlocuiască farurile neconforme. Altfel, farurile LED capătă tot mai multă popularitate, dar specialiștii susțin că dacă acestea sunt montate greșit, atunci există posibilitatea să producă de până la 8 ori mai multă lumină, spre deosebire de un bec convențional, scrie Bzi.

Sursă foto: Shutterstock (caracter ilustrativ)