16 sept. 2025, 13:48, Actualitate
Candidatul interzis la alegerile prezidențiale din 2025, Călin Georgescu, i-ar fi cerut omului său de încredere, Horațiu Potra, un sprijin financiar colosal, în valoare de 20 – 35 milioane de dolari. Însă, pentru a fi cât mai convingător, suveranistul se lăuda cu contacte la cel mai înalt nivel politic pe plan mondial.

Suveranistul Călin Georgescu i-ar fi cerut lui Horațiu Potra un ajutor financiar în valoare de 20–35 milioane de dolari de la omul de afaceri Frank Timiș, însă în schimbul acestor bani făcea promisiuni majore.

Suveranistul a promis redeschiderea minelor din România

Fostul candidat la prezidențiale a promis, în schimbul uriașei sume de bani, redeschiderea minelor din România. Călin Georgescu și alte 21 de persoane au fost trimiși în judecată pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Procurorii arată că acesta i-a cerut lui Horațiu Potra să obțină de la Frank Timiș (foto) între 20 și 35 de milioane de dolari pentru campania saprezidențială.

În urma perchezițiilor informatice asupra telefonului lui Potra, procurorii au identificat conversații care evidențiază că, încă din aprilie 2022, Georgescu i-a solicitat acestuia să îl abordeze pe omul de afaceri Frank Timiș pentru o susținere financiară între 20 și 35 de milioane de dolari, destinată campaniei electorale.

Americanii lui Trump și britanicii care au scos UK din UE, invocați de fostul candidat

Potrivit anchetatorilor, Horațiu Potra i-a transmis lui Frank Timiș că Georgescu promitea, în schimb, redeschiderea tuturor minelor din România, „în special cele de aur”. Pentru a fi sigur de ajutorul financiar, fostul candidat recurgea la o promisiune, menționând că „are deja sprijinul americanilor care i-au făcut campanie la Trump și de la cei care au negociat ieșirea UK din UE”.

Într-una dintre conversații, Călin Georgescu afirma răspicat că va întoarce favorul: „Am nevoie de sprijin, apoi sprijin și eu!”.

„D-ul Georgescu a spus că poate negocia orice cu dvs, pentru ca doar cu astfel de oameni ca dumneavoastră poate readuce economia României la suprafață. Oameni harnici, deștepți, credincioși, patrioți, nu slugi globaliste”, i-a scris Horațiu Potra omului de afaceri Frank Timiș, potrivit rechizitoriului. Așa cum s-a văzut ulterior, președintele Donald Trump a evitat să ia o poziție directă în momentul interzicerii candidaturii lui Georgescu la scrutinul prezidențial din luna mai.

Stenograme: Călin Georgescu ar fi fost avertizat prin locotenenții lui Potra

Din stenogramele aflate la dosar, reiese că vasta rețea de locotenenți ai lui Horațiu Potra – omul de încredere al lui Georgescu – ar fi primit avertismente voalate pentru suveranist, pe care aceștia i le-au transmis.

PANȚA DAN CRISTIAN: Adică asta-i un fel de a treia înfrângere pe
anul ăsta, nu știu câte mi-am… n-am avut 32 de ani.
DOMNUL: Care a treia, mă? A doua.
PANȚA DAN CRISTIAN: Pe plan național.
DOMNUL: Ăăă, la parlamentare zici?
PANȚA DAN CRISTIAN: Ce treabă am avut noi cu parlamentarele?
Mai sus.
DOMNUL: Aa! Că… c… că n-a ieșit GEORGESCU al vostru?
PANȚA DAN CRISTIAN: Da.
DOMNUL: Aa! Spanac. D-aia eu z… Eu i-am zis lu’ ALEX POTRA,
nu trebuia să anuleze, să facă turul doi, indiferent cine câștiga, dă-o-n
morții ei de treabă!
PANȚA DAN CRISTIAN: Da. A, bine, aia… acolo suntem mici, nu
decidem noi, da’ aici la MEDIAȘ…
DOMNUL: La MEDIAȘ, GEORGESCU a luat voturile. Al vostru.
PANȚA DAN CRISTIAN: Nu… zic la MEDIAȘ la viceprimar.
DOMNUL: Da, mă, c-ai zis așa, trei, trei înfrângeri: unu’ la mână,
ăăă, a câștigat…
(n.l. neinteligibil, vocile se suprapun)
PANȚA DAN CRISTIAN: Primar.
DOMNUL: Da, primaru’. Da’ a doua care e?
PANȚA DAN CRISTIAN: A doua GEORGESCU, al treilea…
DOMNUL: Păi cum, mă, GEORGESCU, că GEORGESCU a
câștigat, a avut cele mai multe voturi în MEDIAȘ.
PANȚA DAN CRISTIAN: Păi da, dar s-o anulat totul, nici nu mai
(n.l. neinteligibil, vocile se suprapun, apoi râde)
DOMNUL: Aa! A! Anularea alegerilor. Bă, eu nu știu dacă voi îl
știți personal sau dacă… v… (n.l. neinteligibil) HORAȚIU îl știe pe CĂLIN,
ăă… (n.l. neinteligibil) da’ nu i-a zis nimeni, niciun consultant al lui să se
mai calmeze, să se calmeze un pic cu declarațiile?
PANȚA DAN CRISTIAN: În legătură cu ce? Profesor de fizică? (n.l.
râde)
DOMNUL: Mai ale… nu, mă, aia… nu, nu, nu POTRA, mă.
PANȚA DAN CRISTIAN: Aaa!
DOMNUL: GEORGESCU.
PANȚA DAN CRISTIAN: Nu știu, că nu, habar n-am.
DOMNUL: A supărat pe mulți când a început să critice B. O. R.-ul.
Nu critici B. O. R. – ul!
N.L.: Între minutul 04:01 și minutul 05:11 conversația nu prezintă
aspecte de interes operativ, de la 05:12 continuând astfel:
DOMNUL: Nu vreau să întorc cuțitul în rană sau ceva, dar Horațiu
trebuia să se gândească că vor exista efecte că a candidat la parlamentare
separat.
PANȚA DAN CRISTIAN: Bă!
DOMNUL: Ăsta este efectul.
PANȚA DAN CRISTIAN: Mai e încă o variantă în care o să primim
mâine răspunsul.
DOMNUL: Ăăă, stai că mi-o zis și mie odată a treia variantă, dar
basically, îîî, jurnalistul nostru preferat, (n.l. neinteligibil) de n-a promovat,
v-o votat….
PANȚA DAN CRISTIAN: Dă-l dracu de nebun! Ăla o scris că
Horațiu ăla era arestat 24 de ore și el o scris că candidează la prezidențiale.
Ăla e un nebun de om.
DOMNUL: Bă!
PANȚA DAN CRISTIAN: (n.l. râde)

