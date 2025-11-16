Tabel exclusiv pentru bărbați | Câte kilograme ar trebui să ai, în funcție de vârstă și de înălțime

Tabel exclusiv pentru bărbați. Te-ai gândit vreodată câte kilograme ar trebui să ai, în funcție de vârstă și de înălțime? Vezi mai jos, în articol, valorile calculate pentru un IMC (indice de masă corporală) considerat sănătos.

Gândul a întocmit un tabel exclusiv pentru persoanele de sex masculin în care arată greutatea ideală în funcție de vârstă. Valorile prezente mai jos sunt calculate pentru un IMC (indice de masă corporală) între 21 și 25, valori care sunt considerate „sănătoase”. De menționat faptul că odată cu vârsta, greutatea ideală poate crește ușor (1–2 kg per deceniu), deoarece metabolismul încetinește și densitatea musculară scade.

La vârsta de 18 ani, ar fi ideal ca persoana să aibă între 55 și 62 de kilograme, dacă are o înălțime de 160 centimetri. Pentru o înălțime de 1,75 metri, greutatea ideală ar fi de 66-76 de kilograme. În cazul persoanelor care au o înălțime de 195 de centimetri, greutatea ar trebui să fie între 82-96 de kilograme.

Vârsta: 20 de ani

Înălțimea de 160 cm: 56-63 de kilograme;

Înălțimea de 165 cm: 59-67 de kilograme;

Înălțimea de 170 cm: 63-72 de kilograme;

Înălțimea de 175 cm: 67-77 de kilograme;

Înălțimea de 180 cm: 71-82 de kilograme;

Înălțimea de 185 cm: 75-87 de kilograme;

Înălțimea de 190 cm: 79-92 de kilograme;

Înălțimea de 195 cm: 83-97 de kilograme.

Vârsta: 22 de ani:

Înălțimea de 160 cm: 56-64 de kilograme;

Înălțimea de 165 cm: 59-68 de kilograme;

Înălțimea de 170 cm: 63-73 de kilograme;

Înălțimea de 175 cm: 67-78 de kilograme;

Înălțimea de 180 cm: 71-83 de kilograme;

Înălțimea de 185 cm: 75-88 de kilograme;

Înălțimea de 190 cm: 79-93 de kilograme;

Înălțimea de 195 cm: 83-98 de kilograme.

Vârsta de 24 de ani:

Înălțimea de 160 cm: 57-64 de kilograme;

Înălțimea de 165 cm: 60-68 de kilograme;

Înălțimea de 170 cm: 64-73 de kilograme;

Înălțimea de 175 cm: 68-78 de kilograme;

Înălțimea de 180 cm: 72-83 de kilograme;

Înălțimea de 185 cm: 76-88 de kilograme;

Înălțimea de 190 cm: 80-93 de kilograme;

Înălțimea de 195 cm: 84-98 de kilograme.

Vârsta de 26 de ani:

Înălțimea de 160 cm: 57-65 de kilograme;

Înălțimea de 165 cm: 60-69 de kilograme;

Înălțimea de 170 cm: 64-74 de kilograme;

Înălțimea de 175 cm: 68-79 de kilograme;

Înălțimea de 180 cm: 72-84 de kilograme;

Înălțimea de 185 cm: 76-89 de kilograme;

Înălțimea de 190 cm: 80-94 de kilograme;

Înălțimea de 195 cm: 84-99 de kilograme.

Însă, câte kilograme ar trebui să aibă un bărbat care a trecut de pragul vârstei de 54 de ani? Regula amintită mai sus rămâne aceeași: diferență de câteva kilograme, odată cu înaintarea în vârstă.

Vârsta de 54 de ani:

Înălțimea de 160 cm: 64-72 de kilograme;

Înălțimea de 165 cm: 67-76 de kilograme;

Înălțimea de 170 cm: 71-81 de kilograme;

Înălțimea de 175 cm: 75-86 de kilograme;

Înălțimea de 180 cm: 79-91 de kilograme;

Înălțimea de 185 cm: 83-96 de kilograme;

Înălțimea de 190 cm: 87-101 de kilograme;

Înălțimea de 195 cm: 91-105 de kilograme.

Vârsta de 56 de ani:

Înălțimea de 160 cm: 65-72 de kilograme;

Înălțimea de 165 cm: 68-76 de kilograme;

Înălțimea de 170 cm: 72-81 de kilograme;

Înălțimea de 175 cm: 76-86 de kilograme;

Înălțimea de 180 cm: 80-91 de kilograme;

Înălțimea de 185 cm: 84-96 de kilograme;

Înălțimea de 190 cm: 88-101 de kilograme;

Înălțimea de 195 cm: 92-106 de kilograme.

Vârsta de 58 de ani:

Înălțimea de 160 cm: 65-73 de kilograme;

Înălțimea de 165 cm: 68-77 de kilograme;

Înălțimea de 170 cm: 72-82 de kilograme;

Înălțimea de 175 cm: 76-87 de kilograme;

Înălțimea de 180 cm: 80-92 de kilograme;

Înălțimea de 185 cm: 84-97 de kilograme;

Înălțimea de 190 cm: 88-102 de kilograme;

Înălțimea de 195 cm: 92-107 de kilograme.

Vârsta de 60+ ani:

Înălțimea de 160 cm: 66-73 de kilograme;

Înălțimea de 165 cm: 69-77 de kilograme;

Înălțimea de 170 cm: 73-82 de kilograme;

Înălțimea de 175 cm: 77-87 de kilograme;

Înălțimea de 180 cm: 81-92 de kilograme;

Înălțimea de 185 cm: 85-97 de kilograme;

Înălțimea de 190 cm: 89-102 de kilograme;

Înălțimea de 195 cm: 93-107 de kilograme.

