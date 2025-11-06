Topul celor mai periculoase șosele din România. Unde se produc cele mai multe accidente rutiere

România se află în topul statelor din Europa în care se înregistrează printre cele mai multe accidente rutiere. Datele indică faptul că, în primele 6 luni ale anului 2025, au avut loc mii de evenimente rutiere, iar sute de persoane au decedat. Concentrând atenția pe țara noastră, se poate observa că există tronsoane aglomerate, iar câteva dintre Drumurile Naționale se află pe lista zonelor „periculoase”, unde au loc astfel de accidente.

Rapoartele Poliției arată atât locațiile în care au avut loc incidente, cât și cauza lor. Printre cele mai des întâlnite motive se numără viteza de rulare pe șosele, neacordarea priorității, precum și indisciplina în trafic. Acestora li se adaugă și infrastructura încărcată și lipsa de atenție la detaliile din trafic.

Drumurile din România unde s-au înregistrat cele mai multe accidente rutiere

Există și un top al celor mai periculoase șosele din România.

DN 6 – au avut loc 36 de accidente grave, în primul semestru al anului 2025. În urma incidentelor rutiere, 23 de persoane au murit, iar alte 24 au fost grav rănite. DN 6 se află pe axa București – Alexandria – Caracal – Craiova – Drobeta-Turnu Severin – Caransebeș – Lugoj – Timișoara. Tronsonul are circa 640 de kilometri.

DN 2 – au avut loc 35 de accidente grave, în primul semestru al anului 2025. În urma incidentelor rutiere, 14 oameni au murit, iar alți 28 au fost grav răniți. DN 2 se află pe axa Urziceni – Buzău – Râmnicu Sărat – Focșani – Adjud – Bacău – Roman – Fălticeni – Suceava. Tronsonul are circa 450 de kilometri.

DN 1 – au avut loc 32 de accidente grave, în primul semestru al anului 2025. În urma incidentelor rutiere, 24 de oameni au murit, iar alți 14 au fost răniți. DN 1 se află pe axa București – granița cu Ungaria, via Ploiești, Brașov, Sibiu, Alba Iulia, Cluj-Napoca, Oradea. Tronsonul are circa 640 de kilometri.

DN 7 – au avut loc 19 accidente grave, în primul semestru al anului 2025. În urma incidentelor rutiere, 8 persoane au murit, iar alte 14 au fost rănite grav. DN 7 se află pe axa București – Nădlac, via Pitești, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Deva și Arad.

În primele 6 luni ale anului 2025, la nivel național, au fost înregistrat 1.712 accidente grave. În urma lor, 549 de persoane au murit, iar alte 1.349 de persoane au fost rănite, arată PROMOTOR.

„Principalele cauze de producere a accidentelor rutiere grave, au fost, indisciplina pietonilor, nerespectarea regimului legal de viteză, neacordarea priorității de trecere vehiculelor, indisciplina bicicliștilor și neacordarea priorității de trecere pietonilor”, mai precizează Poliția Română.

