Topul celor mai periculoase șosele din România. Unde se produc cele mai multe accidente rutiere

România se află în topul statelor din Europa în care se înregistrează printre cele mai multe accidente rutiere. Datele indică faptul că, în primele 6 luni ale anului 2025, au avut loc mii de evenimente rutiere, iar sute de persoane au decedat. Concentrând atenția pe țara noastră, se poate observa că există tronsoane aglomerate, iar câteva dintre Drumurile Naționale se află pe lista zonelor „periculoase”, unde au loc astfel de accidente.
Rapoartele Poliției arată atât locațiile în care au avut loc incidente, cât și cauza lor. Printre cele mai des întâlnite motive se numără viteza de rulare pe șosele, neacordarea priorității, precum și indisciplina în trafic. Acestora li se adaugă și infrastructura încărcată și lipsa de atenție la detaliile din trafic.
Există și un top al celor mai periculoase șosele din România.
În primele 6 luni ale anului 2025, la nivel național, au fost înregistrat 1.712 accidente grave. În urma lor, 549 de persoane au murit, iar alte 1.349 de persoane au fost rănite, arată PROMOTOR.
„Principalele cauze de producere a accidentelor rutiere grave, au fost, indisciplina pietonilor, nerespectarea regimului legal de viteză, neacordarea priorității de trecere vehiculelor, indisciplina bicicliștilor și neacordarea priorității de trecere pietonilor”, mai precizează Poliția Română.
Cum se schimbă legea pentru trotinetele electrice după un val de accidente în România
MAI introduce proiectul „Siguranță în trafic”. Ce prevede acesta
Ce pasager trebuie să stea doar pe bancheta din spate a mașinii. Amenda ajunge la 4.050 de lei, potrivit Codului Rutier
Sursă foto: Colaj Shutterstock