Tot mai mulți români caută să facă economie la cumpărăturile de alimente. Raportul care arată cât de săraci am ajuns

Un studiu realizat de McKinsey & EuroCommerce dezvăluie un aspect care spune multe despre nivelul de trai din țara noastră. România a urcat pe primul loc în Europa Centrală și de Est la intenția de economisire pentru alimentele cumpărate, scrie Mediafax.

Paradoxul este, însă, altul: românii rămân printre cei mai dispuși să plătească pentru produse premium și fresh de calitate.

Câți români vor să cumpere mâncare ieftină

Studiul arată că jumătate dintre consumatorii români intenționează să caute, în 2026, mai multe modalități de a economisi la cumpărăturile de alimente. Avem o creștere de 1 punct procentual față de anul trecut. România este una din cele două țări unde acest indicator urcă, dintre cele 13 piețe europene analizate.

La nivel european, media a scăzut cu 2 puncte procentuale, la 46%.

Datele sunt culese din raportul „The State of Grocery Retail 2026: Europe”, publicat de McKinsey & Company împreună cu EuroCommerce. Sondajul a vizat peste 35 de directori generali din din sector și mai bine de 15.000 de consumatori din 14 țări europene.

În pofida acestor date, consumatorii români se numără printre cei mai dispuși din Europa să cumpere produse de calitate superioară. Intenția netă pentru produse premium este de +16 puncte procentuale, comparativ cu cele +2 puncte procentuale din media europeană.

De exemplu, România este pe primul loc în Europa la intenția netă de cumpărare a produselor fresh de calitate superioară (39%), comparativ cu o medie europeană de 26%. De asemenea, intenția netă de a căuta promoții este de 44%, comparativ cu 37% la nivel european.

Același studiu a mai scos la iveală faptul că, în România, intenția netă pentru gătitul de la zero este de 46%, cea mai ridicată valoare din toată Europa (media UE este de 36%).

Cumpărăturile online, la mare căutare

Cumpărăturile online sunt la mare căutare: 45% dintre consumatorii români fac cumpărături alimentare pe Internet (media europeană este de 49%).

Dintre românii care cumpără online, 38% folosesc atât retailerul pe care îl frecventează offline, cât și alți retaileri, iar 28% cumpără online doar de la alți retaileri decât cel preferat offline.

La nivel european, vânzările de grocery au crescut cu 3,4% în 2025, susținute de o inflație alimentară de 2,9% și de o creștere a volumelor de 0,6%.

Presiunea pe costuri și marje rămâne principala preocupare a retailerilor, fiind menționată de 77% dintre executivii chestionați.

Produsele marcă proprie câștigă teren

În același timp, studiul arată că produsele marcă proprie au ajuns la o cotă de 40% din vânzări. În Europa de Vest, mărcile proprii reprezintă 70% dintre lansările de produse noi în categoria alimente (44% pe tot ce înseamnă grocery).

Activitatea de fuziuni și achiziții din sectorul grocery european a crescut cu 47% față de 2022.

Mâncarea gata preparată câștigă teren în fața gătitului de la zero. De exemplu, foodservice-ul crește cu 2 puncte procentuale mai rapid decât categoria grocery. Asta înseamnă noi oportunități de creștere în categoriile convenience și ready-to-eat.

În fine, raportul recent lansat pe piață evidențiază și rolul în creștere al inteligenței artificiale. În 2026, 47% dintre CEO consideră adoptarea IA și a automatizării drept una dintre principalele trei priorități. Totuși, numai 3% raportează un impact EBIT de peste 5% din investițiile realizate până în prezent.

Studiul identifică patru direcții principale:

  • utilizarea IA în interacțiunea producător-consumator;
  • automatizarea proceselor interne;
  • utilizarea IA în operațiuni fizice;
  • îmbunătățirea măsurării rentabilității investițiilor în tehnologie.

