Prima pagină » Actualitate » Toto Dumitrescu a ajuns la Judecătoria Sectorului 1: „A fost un gest lipsit de moralitate să plec de la locul accidentului”

Toto Dumitrescu a ajuns la Judecătoria Sectorului 1: „A fost un gest lipsit de moralitate să plec de la locul accidentului”

Ruxandra Radulescu
10 oct. 2025, 10:30, Actualitate
Toto Dumitrescu a ajuns la Judecătoria Sectorului 1:
Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a ajuns vineri dimineață, la Judecătoria Sectorului 1 pentru prelungirea arestului la domiciliu. Acesta a recunoscut că a fugit de la locul accidentului și că a consumat droguri, însă, după producerea impactului. 

Toto Dumitrescu a ajuns la Judecătoria Sectorului 1. Acesta este acuzat de fugă de la locul accidentului și de conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor halucinogene.

„A fost un gest lipsit de moralitate să fug de la locul accidentului după cum știți”, a declarat Toto  Dumitrescu în fața jurnaliștilor care îl așteptau în fața judecătoriei Sector 1.

La întrebarea presei dacă iubita sa e însărcinată, Toto Dumitrescu a răspuns: „Nu comentez”.

Toto Dumitrescu a recunoscut că a consumat droguri, însă după ce s-a urcat la volan.

„Nu am solicitat o relaxare a măsurilor”

„Eu împreună cu avocații mei nu am solicitat o relaxare a măsurilor, eu zic că am nevoie de un timp de gândire să schimb ceva la mine. Evident că regret”, a declarat Toto Dumitrescu jurnaliștilor.

Presa l-a întrebat pe Dumitrescu Jr. și despre reacția părinților față de situația în care este implicat.

„Constructiv…încercăm să vedem că există și luminița de la capătul tunelului”, a precizat acesta.

La întrebarea presei, referitor la o posibilă cerere de arestare,  în urma extinderii urmării penale pentru condus sub influența drogurilor, Dumitrescu Jr. a răspuns:

„Nu cred că e cazul”.

Motivul pentru care Toto Dumitrescu a consumat droguri: „Am o fobie de accidente”

La Judecătoria Sectorului 1, a ajuns și protestatarul Marian Ceaușescu, care i-a adus un test antidrog lui Dumitrescu Jr. Fiul fostului fotbalist a declarat că nu vrea să mai consume droguri.

Toto Dumitrescu a explicat că motivul pentru care a consumat droguri după accident a fost faptul că a rămas cu o “fobie”, după ce a suferit un accident cu mașina, atunci când era copil.

„Eu am o fobie de accidente. A fost un accident rutier, împreună cu mătușa mea, în mașină, eram foarte mic, m-am dat cu capul de bord, deși aveam centură…și de atunci îmi e frică de accidente”,a mărturisit Toto Dumitrescu.

Ce spune avocatul lui Dumitrescu Jr. despre extinderea urmăriri penale pentru consum de droguri, la volan

Avocatul Anton Cenușă, care îl reprezintă pe Toto Dumitrescu, a declarat la ieșirea de la Judecătoria Sectorului 1 că instanța a prelungit măsura arestului la domiciliu.

„Măsura arestului a fost abordată de instanță, la cererea noastră. Evident că nu avea rost să o modificăm”, a precizat acesta.

Referitor la extinderea urmării penale pentru conducerea unui autovehicul sub influența drogurilor, avocatul lui Dumitrecu jr. a precizat că acesta „are doar calitate de suspect”.

Toto Dumitrescu, urmărit penal pentru condus sub influența drogurilor

Autoritățile au extins urmărirea penală, în cazul acestuia, și pentru că ar fi condus sub influența drogurilor. Fiul fostului fotbalist respinge acuzațiile.

La data de 16 septembrie, Toto Dumitrescu a fost prins de polițiștii Brigăzii Rutiere, după accidentul pe care îl cauzase în weekend. În urma testelor, acesta a fost depistat pozitiv la cocaină, iar rezultatul a fost confirmat de analizele de sânge și urină de la IML, conform surselor.

„Prin ordonanța din data de 17.09.2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat pentru comiterea infracțiunii de părăsire a locului accidentului.

Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 14.09.2025, în jurul orei 13:00, în timp ce conducea un autovehicul pe bd. Mircea Eliade din mun. București, sector 1, la intersecția cu bd.Primăverii, inculpatul a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care nu a acordat prioritate de trecere.

Deși în urma accidentului a rezultat rănirea unei persoane, inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviințarea poliţiei sau a procurorului.
Inculpatul nu este la primul conflict cu legea penală, săvârșind în trecut o infracțiune de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive”, au transmis autoritățile.

Cum s-a petrecut accidentul

Potrivit oamenilor legii, Toto Dumitrescu conducea mașina pe bd. Mircea Eliade din nordul Capitalei, moment în care vehiculul său a fost lovit de o altă mașină condusă de o tânără, care venea dinspre bd. Primăverii.

