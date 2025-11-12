Prima pagină » Actualitate » Trafic deviat sau restricționat în București, miercuri, 12 noiembrie 2025. Brigada Rutieră a anunțat care sunt zonele afectate

12 nov. 2025, 09:58, Actualitate
Traficul este deviat sau restricționat în București, în cursul dimineții de miercuri, 12 noiembrie 2025. Brigada Rutieră a anunțat care sunt zonele afectate din Capitală, în urma lucrărilor de infrastructură.

Șoferilor li se solicită să apeleze la rute alternative, pentru a ajunge la destinație, să circule cu atenție și să respecte semnificația indicatoarelor montate temporar în zonele respective.

Zonele din București cu trafic deviat sau restricționat

Brigada Rutieră a anunțat care sunt zonele afectate de lucrări.

  • „Banda I a bretelei de circulaţie de pe Şos. Bucureşti-Ploieşti, sensul de intrare în Mun. Bucureşti, în zona intersecţiei cu str. General Holban (execuţie magistrala de metrou M6);

  • Bd. Mărăşti, sensul de mers dinspre Bd. Expoziţiei (Piaţa Montreal) către Piaţa Presei Libere – execuţie magistrala de metrou M6;

  • Cal. Griviţei – Bd. Ion Mihalache – execuţie magistrala de metrou M6;

  • Bd. Liviu Librescu, la intersecţia cu str. Jandarmeriei, banda I de circulaţie – execuţie magistrală metrou M6;

  • Șos. Bucureşti-Ploieşti – Str. Tipografilor (Fântâna Mioriţa) benzi de circulaţie restricţionate – execuţie magistrala de metrou M6;

  • Str. Doamna Ghica – lucrări la reţeaua de termoficare;

  • Bd. Ion Mihalache, între Bd. Banu Manta şi Piaţa Victoriei – lucrări la reţeaua de termoficare;

  • Calea Victoriei, între Pod Naţiunile Unite şi Str. Mihai Vodă – lucrări demolare/construcţie;

  • Str. Turnu Măgurele – Şos. Berceni – lucrări de construcţie – pasaj rutier suprateran;

  • Bd. Chişinău, între Piaţa Delfinului şi Bd. Basarabia – lucrări de reabilitare a liniei de tramvai;

  • Bd. Unirii, dinspre Bd. Mircea Vodă spre Piaţa Constituţiei(zona traversului adiacent Fântânii Centrale din Piaţa Unirii) – lucrări reabilitare şi consolidare planşeu Dâmboviţa;

  • Drumul Roţii – lucrări de reabilitare şi modernizare a sistemului rutier;

  • Bd. Basarabia, între Piaţa Muncii şi Şos. Dudeşti- Pantelimon – lucrări de reabilitare a liniei de tramvai”, au transmis reprezentanții, arată G4media.ro.

De altfel, Brigada Rutieră a mai precizat că au avut loc 4 accidente rutiere în ultimele 24 de ore. În urma incidentelor, patru persoane au fost rănite ușor, iar alta a fost grav rănită.

