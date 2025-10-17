Prima pagină » Actualitate » Tragedie în Neamț. Un bărbat a murit, după ce a fost atacat de un urs

Tragedie în Neamț. Un bărbat a murit, după ce a fost atacat de un urs

17 oct. 2025, 21:53, Actualitate
Un bărbat din județul Neamț a sfârșit cumplit. Localnicul a fost atacat și ucis de un urs, într-o localitate montană. Autoritățile s-au mobilizat pentru prinderea animalului.

Un bărbat din Bicaz-Chei, o localitate din județul Neamț în jurul căreia există animale sălbatice, a fost atacat și omorât de un urs. Localnicul în vârstă de 88 de ani avea un adăpost la marginea localității Bicaz-Chei. Zilnic, bărbatul tranzita zona respectivă pentru a ajunge la adăpost, cu scopul de a pregăti fânul.

Bărbatul a fost sfâșiat de urs, în apropierea casei

Corpul neînsuflețit al bărbatului a fost preluat de Serviciul Medicină Legală Neamţ.

„Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Bicaz au fost sesizaţi, prin apel la 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că l-a găsit pe tatăl său, în vârstă de 88 de ani, decedat pe un deal din apropierea locuinţei, din afara localităţii Bicaz-Chei. (…) Bărbatul prezenta la nivelul picioarelor urme ce provin de la un urs”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Andreea Atomei.

Bărbatul a fost găsit căzut la pământ, povestește un localnic.

„Un vecin a venit, îi aducea fân, a văzut căciula mai la deal, la un gard de un metru și, după aceea, uitându-se după căciulă l-a observat și pe el căzut la pământ. El era plecat, cu o zi înainte, de la ora 12:00. Probabil acolo a fost atacat”, spune un localnic, potrivit TVR1.

Sursă foto: Shutterstock
Sursă video: TVR1

