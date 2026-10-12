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Utilizatorii trotinetelor electrice, obligați să dovedească absolvirea unui curs de legislație rutieră. Legea a trecut de Senat

Utilizatorii trotinetelor electrice, obligați să dovedească absolvirea unui curs de legislație rutieră. Legea a trecut de Senat
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Senatul a adoptat luni, 12 octombrie 2026, cu 91 de voturi „pentru” și 15 abțineri, un proiect care îi obligă pe cei fără permis de conducere să absolve un curs de legislație rutieră pentru a folosi trotinete electrice pe drumurile publice. Vârsta minimă pentru conducerea unei trotinete electrice rămâne la pragul de 14 ani. Proiectul de lege urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților, care reprezintă for decizional.

Senatorii au stabilit că persoanele fără permis trebuie să prezinte dovada absolvirii unui curs de legislație rutieră pentru a conduce trotinete electrice. Pentru ca proiectul să fie aprobat, trebuie să treacă și de Camera Deputaților.

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Utilizatorii trotinetelor electrice, obligați să dovedească absolvirea unui curs de legislație rutieră. Legea a trecut de Senat

Utilizatorii trotinetelor electrice, obligați să dovedească absolvirea unui curs de legislație rutieră. Legea a trecut de Senat. Sursă foto: Shutterstock

„Conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice este permisă persoanelor care au promovat un curs de legislație rutieră privind regulile de circulație și conduita preventivă aplicabile bicicletelor și trotinetelor electrice”, prevede propunerea legislativă adoptată de Senat.

Absolvirea unui curs de legislație rutieră ar putea deveni obligatorie

Minorii vor putea urma cursul de legislație rutieră doar cu acordul părinților sau al reprezentantului legal. Dacă proiectul este adoptat și de Camera Deputaților, Guvernul va stabili în 90 de zile durata cursului, evaluarea finală și documentul care atestă absolvirea.

Absolvenții cursului de legislație rutieră vor fi înscriși automat într-un registru național, gestionat de Autoritatea Rutieră Română. Polițiștii vor putea verifica electronic dacă au promovat cursul, arată Stiripesurse.ro.

Inițiatorii legii invocă accidentele grave și decesele provocate de folosirea trotinetelor electrice de către persoane care nu cunosc regulile de circulație.

De altfel, vă reamintim că țara noastră a fost oferită drept un exemplu în presa maghiară în contextul noilor reguli pentru trotinete. Accentul a fost pus pe sancțiunile care diferă în funcție de gravitatea abaterii. Cea mai mare amendă pentru cei care folosesc trotinetele electrice ar putea ajunge la circa 1.800 de lei. Mai multe detalii sunt disponibile AICI.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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