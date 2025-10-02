Trump, luat peste picior de premierul albanez la Copenhaga. Edi Rama și Macron au comentat despre pacea impusă de SUA între Albania și Azerbaidjan

Donald Trump a reușit din nou să stârnească reacții printre liderii europeni. De data asta, președintele american a confundat Armenia cu Albania, atunci când vorbea despre conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan.

Trump a confundat în repetate rânduri Armenia și Albania atunci când a vorbit despre eforturile sale de a rezolva tensiunile de lungă durată dintre Armenia și Azerbaidjan.

„Am rezolvat războaie care erau de nerezolvat. Azerbaidjanul și Albania, care durau de mulți, mulți ani, i-am avut pe prim-miniștri și președinți în biroul meu”, a spus el în timpul unei apariții la Fox News luna trecută.

La reuniunea Comunității Politice Europene, premierul Albaniei, Edi Rama, nu a ratat ocazia să facă haz de situație. El i-a spus președintelui Franței, Emmanuel Macron, și liderului Azerbaidjanului, Ilham Aliyev: „Ar trebui să ne cereți scuze că nu ne-ați felicitat pentru acordul de pace pe care Trump l-a încheiat între Albania și Azerbaidjan.”

Replica a stârnit hohote de râs, la care Macron a intrat în joc și a răspuns ironic: „Îmi pare rău pentru asta.”