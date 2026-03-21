Cât costă un sejur la Poiana Brașov de Paște, în aprilie 2026. Cu ce vor fi serviți oaspeții la cazare

Iată cât costă un sejur la Poiana Brașov, în perioada Paștelui, în aprilie 2026. Gazdele au pregătit un meniu special pentru weekendul în care este sărbătorit Paștele Ortodox și, potrivt hotelierilor, încă există locuri disponibile pentru cazare. Anul acesta, turiștii nu s-au mai grăbit să își rezerve locurile din timp.

Poiana Brașov este una dintre stațiunile preferate de mulți turiști care doresc să își petreacă altfel sărbătorile Pascale sau cele de iarnă. Anul acesta, însă, turiștii nu s-au mai grăbit să își rezerve din timp vacanța. De aceea, gradul de ocupare nu a ajuns la limită, până acum. Spre deosebire de anii anteriori, în 2026, prețurile sunt mai mari.

Turiștii care doresc să își petreacă Paștele la munte, în Poiana Brașov, trebuie să știe că tariful unui sejur pornește de la 560 de lei per persoană. Sejurul poate ajunge și la 2.500 de lei.

Ce conține meniul de Paște

Hotelierii au pregătit un meniu special pentru oaspeți. De pildă, reprezentanta unui hotel a mărturisit că turiștii vor beneficia de un răsfăț culinar. În Vinerea Mare vor fi servite preparate de post, precum și în ziua de sâmbătă. Apoi, după Înviere, turiștii vor fi așteptați cu ouă roșii și cozonac.

Bucătarul șef al unui hotel a susținut că turiștii vor putea să se înfrupte din produse de porc, dar și miel la proțap.

„Dj, muzică live în restaurant, cină festivă și mâncarea separat se comandă cu un discount de 10 la sută. Pachetele încep de la 2.200 de lei – 2.500 de lei. În acest moment avem un grad de ocupare de 65 la sută”, spune Gabriel Roşca, director hotel, arată Observatornews.ro.

