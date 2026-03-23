Un copil de 5 ani a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Sectorul 2, București

În cursul zilei de luni, 23 martie 2026, echipajele de salvare au intervenit în sectorul 2, București, după ce un minor s-a precipitat de la etajul 8 al unui bloc. Copilul de 5 ani este resuscitat de echipajul medical, în acest moment.

”Astăzi, 23 martie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 9 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la precipitarea unui minor, la o adresă din Sectorul 2.

Deplasându-se cu operativitate la fața locului, polițiștii din cadrul subunității au constatat că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind identificat un copil, în vârstă de 5 ani, precipitat de la etajul 8 al imobilului în care locuia.

De asemenea, la adresă s-a deplasat și un echipaj medical, care, la acest moment, acordă primele îngrijiri medicale minorului, pentru salvarea acestuia.

La acest moment activitățile sunt în dinamică, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a avut loc evenimentul”, a transmis DGPMB.

Tragedie în Băneasa: un copil de 5 ani a murit după ce a căzut de la etajul 9

Vă reamintim că un caz similar a avut loc în cursul zilei de duminică, 22 martie 2026. Un copil în vârstă de 5 ani a decedat, după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc de pe strada Alexandru Șerbănescu din Băneasa, sectorul 1, București. Mai multe informații se găsesc AICI.

Autorul recomandă: