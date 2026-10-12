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Unde poți merge în vacanță în noiembrie ca să te bucuri de soare și temperaturi de până la 32°C. Destinațiile ideale pentru o escapadă de toamnă

Unde poți merge în vacanță în noiembrie ca să te bucuri de soare și temperaturi de până la 32°C. Destinațiile ideale pentru o escapadă de toamnă
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Odată cu venirea toamnei și cu întoarcerea copiilor la școală de ceva vreme, vacanțele de vară în destinații populare precum Italia, Croația și Franța au devenit o amintire îndepărtată.

Noiembrie aduce vreme ploioasă, întunecată și mohorâtă. Partea bună este că există oferte excelente de vacanță, inclusiv cazări ieftine și zboruri la preț redus, în funcție de destinația aleasă.

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Iată cele mai bune destinații însorite de vacanță pe care le poți explora înainte de începerea festivităților din decembrie, conform The Independent.

Cele mai bune destinații de vacanță însorite pentru luna noiembrie

Tenerife, Insulele Canare, Spania

Temperatura medie în noiembrie: 23°C
Ore de soare pe zi: 6

Soarele prezent pe tot parcursul anului transformă Insulele Canare din Spania într-o destinație preferată de turiști în orice sezon. Pe cea mai mare insulă, Tenerife, temperaturile de toamnă se mențin la valori blânde, între 20 și 25°C. Viteza medie a vântului scade și există în continuare șase ore de soare pe zi de care te poți bucura.

Cantitatea de precipitații crește după vară, însă economiile la zboruri și cazare pot face ca o vacanță în extrasezon să merite din plin. Întinderi lungi de nisip negru și alb mărginesc apele limpezi ale insulei Tenerife, având în fundal peisajul accidentat al vulcanului inactiv Teide.

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 Marrakech, Maroc

Temperatura medie în noiembrie: 23°C
Ore de soare pe zi: 7

De la medinele animate la dunele prăfuite, Marocul este o țară diversă. Indiferent de anotimp, există ceva special de oferit. În timp ce vara poate fi toridă, iar iarna geroasă, noiembrie aduce temperaturi blânde și confortabile, ceea ce face explorarea mai ușoară.

În plus, datorită numărului mai mic de turiști, zborurile sunt mai ieftine. Profită de vremea moderată și de aglomerația redusă mergând la Marrakech, un oraș vibrant și plin de istorie. După ce explorezi medina cu aleile sale labirintice, nu rata locuri precum atmosfera animată a pieței Djemaa El Fna, extravagantul Palat Bahia și Grădinile Majorelle, pline de culoare. Cu temperaturile de partea ta, rezervă o excursie din oraș către Deșertul Sahara pentru a te bucura de apusuri spectaculoase peste munții portocalii și de posibilitatea de a campa sub cerul înstelat al deșertului.

Sursă foto: Shutterstock

Bangkok, Thailanda

Temperatura medie în noiembrie: 32°C
Ore de soare pe zi: 8

Noiembrie marchează sfârșitul sezonului musonic în Bangkok, temperaturile stabilizându-se în jurul valorii de 33°C. Numărul orelor de soare din capitala și cea mai mare metropolă a Thailandei rămâne ridicat în noiembrie. Vremea caldă și uscată favorizează serile plăcute petrecute în piețele de noapte animate și pline de viață ale orașului.

Caracterul vibrant al orașelor thailandeze este cel mai bine ilustrat de viața de noapte intensă și de tarabele aglomerate de aici. Combinația de piețe, temple și baruri situate la înălțime din Bangkok este completată de o gamă variată de hoteluri de tip boutique, de lux și accesibile, potrivite pentru o diversitate de vizitatori.

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Barbados, Caraibe

Temperatura medie în noiembrie: 30°C
Ore de soare pe zi: 8

Situat chiar la nord de Ecuator, Barbados oferă în noiembrie opt ore de soare pe zi. Temperaturile maxime sunt de peste 30°C. Sunt încă posibile precipitații abundente sub formă de averse sporadice. Clima tropicală este extrem de atrăgătoare, în ciuda ploilor scurte.

Cu stațiuni de plajă potrivite pentru toate bugetele, de la Bridgetown, cu arhitectura sa colonială, până la satul pescăresc Oistins, renumit pentru vinerea dedicată peștelui prăjit, această frumoasă destinație din Caraibe te încurajează să te bucuri de căldură și să încerci drumețiile, snorkelingul și preparatele locale delicioase.

Sursă foto: Shutterstock

Brisbane, Australia

Temperatura medie în noiembrie: 27°C
Ore de soare pe zi: 9

Capitala statului Queensland din Australia, Brisbane, are o climă subtropicală, caldă și umedă, cu precipitații abundente în timpul verii. În noiembrie, zilele mai uscate și călduroase de la sfârșitul primăverii australiene oferă ocazii ideale pentru a explora parcurile și sanctuarele pentru animale ale orașului. Vei avea parte de nouă ore de soare pe zi și de temperaturi maxime confortabile de 27°C.

Aflat la porțile Marii Bariere de Corali, Brisbane oferă, de asemenea, posibilitatea de a savura renumitele mic-dejunuri australiene și de a descoperi scena berii artizanale din oraș.

Sursă foto: Shutterstock

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