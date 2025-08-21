Prima pagină » Actualitate » Unde poți vedea la televizor Aberdeen-FCSB, din play-off-ul Europa League. Doar două posturi tv transmit partida din Scoția

Unde poți vedea la televizor Aberdeen-FCSB, din play-off-ul Europa League. Doar două posturi tv transmit partida din Scoția

21 aug. 2025, 10:16, Actualitate
Unde poți vedea la televizor Aberdeen-FCSB, din play-off-ul Europa League. Doar două posturi tv transmit partida din Scoția

FCSB joacă diseară, 21 august, la Aberdeen, în prima manșă din play-off-ul Europa League, însă partida nu va fi transmisă la tv de nicio televiziune din România. Totuși, meciul poate fi urmărit pe două canale tv, dar care nu sunt de la noi din țară.

Deși drepturile de difuzare aparțin trustului PRO, duelul de pe „Pittodrie Stadium” va fi disponibil doar online, pe platforma Voyo, contracost.

Cine transmite la tv partida Aberdeen-FCSB

În schimb, în străinătate, confruntarea Aberdeen-FCSB va fi transmisă de BBC Scotland și DAZN US. Dacă pe postul britanic accesul este gratuit, pe DAZN vizionarea este condiționată de abonament.

Situația a stârnit nemulțumirea suporterilor români, mai ales după ce, la jocul cu Drita, Voyo nu a făcut față numărului uriaș de accesări, iar platforma a picat chiar la începutul partidei. Trustul PRO a invocat un atac cibernetic și a compensat ulterior abonații oferindu-le cinci luni gratuite de abonament.

Chiar și așa, problema rămâne una sensibilă și nu este exclus ca și în această seară să apară probleme similare.

Lotul FCSB pentru Scoția

În ceea ce privește meciul, veștile bune pentru antrenorul Elias Charalambous sunt revenirile lui Risto Radunovic și Adrian Șut. Ambii s-au refăcut după accidentări și pot evolua diseară. De asemenea, suspendarea lui Florin Tănase a expirat, astfel că „decarul” campioanei va fi pe teren în Scoția.

Singurul absent important este Joyskim Dawa, încă în recuperare după operația la genunchi. Denis Alibec a fost menajat și nu se află în lotul deplasat în Scoția.

Înainte de meci, Charalambous a avut cuvinte de laudă despre echipa adversă:

„Aberdeen este un club istoric, ne așteptăm la un meci greu. Trebuie să fim disciplinați, știm că mâine este prima manșă și suntem pregătiți pentru un meci dificil. Am mai spus-o, știm că Aberdeen ne analizează. Este o echipă compactă, joacă mult pe tranziție.

Am jucat și anul trecut cu Rangers. Știm că vor veni mulți fani de-ai noștri. Băieții trebuie să fie fericiți să joace într-o astfel de atmosferă. Fanii noștri sunt peste tot, oriunde jucăm, acolo vin. Este ceva ce am simțit din prima zi când am ajuns aici și nu știam înainte să vin. Pentru noi, este ceva uimitor. Clubul arată cât de uriaș este și peste tot în lume avem fani”.

De partea cealaltă, suedezul Jimmy Thelin, antrenorul scoțienilor, a transmis că nu concepe alt rezultat decât victoria:

„Ei au ceva experienţă în competiţie. Au unii jucători cu bune calităţi şi un antrenor bun. Este ca un meci de cupă, trebuie să fii concentrat. Ştim că singurul mod de a trece mai departe este să câştigăm acest meci şi acesta este obiectivul nostru. Când joci, vrei să fii la cel mai bun nivel posibil, iar ţinta noastră este Europa League şi pe acest obiectiv ne concentrăm. Nu ne gândim la plasele de salvare sau la alte lucruri de genul acesta, precum posibilitatea de a juca în Conference League.

Cred că întotdeauna trebuie să te concentrezi asupra evoluţiei echipei tale şi asupra propriului tău plan, dar de asemenea trebuie să fim conştienţi de punctele lor forte şi de cele slabe. FCSB are unii jucători buni, dar de asemenea are slăbiciuni şi trebuie să fim atenţi la acest lucru, cum să atacăm. Cred că vor fi două meciuri interesante. Începem acasă şi abia aşteptăm meciul”.

Duelul din Scoția este primul din play-off-ul pentru accedera în grupele Europa League. Manșa retur se va disputa săptămâna viitoare, la București.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cine e jucătorul-cheie de la FCSB. Presa britanică, analiză înaintea meciului campioanei României cu Aberdeen

FCSB, vești bune înaintea de Aberdeen. Doi jucători de bază sunt recuperați și pot evolua în Scoția

Gigi Becali a găsit atacantul dorit. Are 30 de ani, 2 goluri marcate în acest sezon și vine să-l înlocuiască pe ALIBEC!

Citește și

ANALIZĂ Demonstrație de forță la Casa Albă. „Putin va eticheta Europa și Ucraina drept partea NEREZONABILĂ în viitoarea sa relație cu Trump”
10:00
Demonstrație de forță la Casa Albă. „Putin va eticheta Europa și Ucraina drept partea NEREZONABILĂ în viitoarea sa relație cu Trump”
ACTUALITATE Care sunt alimentele perfecte pentru imunitate, potrivit nutriționistului Mihaela Bilic
09:59
Care sunt alimentele perfecte pentru imunitate, potrivit nutriționistului Mihaela Bilic
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Ca să acoperim ABSURDUL în care ne aflăm, ne jucăm de-a garanțiile de securitate”
09:58
Dan Dungaciu: „Ca să acoperim ABSURDUL în care ne aflăm, ne jucăm de-a garanțiile de securitate”
ULTIMA ORĂ Fost director de la Transporturi, găsit mort în cimitir. Primele IPOTEZE ale anchetatorilor după tragedie
09:58
Fost director de la Transporturi, găsit mort în cimitir. Primele IPOTEZE ale anchetatorilor după tragedie
CULTURĂ Ministerul Culturii, explicații cu privire la reorganizarea ORDA/Artiștii și compozitorii acuză Guvernul că le pune drepturile în pericol
09:41
Ministerul Culturii, explicații cu privire la reorganizarea ORDA/Artiștii și compozitorii acuză Guvernul că le pune drepturile în pericol
ACTUALITATE Care este cea mai bună făină pentru a face pâine. Are conţinut scăzut de carbohidraţi şi este bogată în proteine
09:41
Care este cea mai bună făină pentru a face pâine. Are conţinut scăzut de carbohidraţi şi este bogată în proteine
Mediafax
România trimite 51 de pompieri în Spania pentru a ajuta în lupta cu incendiile de pădure
Digi24
Europa vrea ca Trump să trimită avioane de vânătoare F-35 în România, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina (The Times)
Cancan.ro
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața TIR-ului, de fapt
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Programul Litoralul pentru toți: Ediție nouă cu prețuri de la 53 lei/noapte/persoană
Click
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Giorgianei
Antena 3
La 24 de ani a fost diagnosticată cu cancer și a ajuns în ultima etapă de chimioterapie, însă nu știa că urmează vești și mai brutale
Digi24
Putin a avut un avantaj în Alaska, dar summitul de la Washington arată că și-a forțat norocul: „Scopul a fost manipularea lui Trump”
Cancan.ro
BREAKING | Influnceriță de 27 de ani, împușcată mortal în mașina soțului ei
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
observatornews.ro
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
StirileKanalD
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
KanalD
Ce a postat adolescenta care a murit pe A1 înainte cu doar o săptămână de tragedie. Comentariul lăsat de iubitul ei: „Te iubesc”
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Ai voie să circuli pe prima bandă cu 130 km/h? Ce spune Codul Rutier 2025 despre limitele de viteză
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
Regulă pentru românii care își fac sau își schimbă buletinul! Trebuie să prezinte obligatoriu aceste acte
Evz.ro
Vedetă din Franța, moartă în urma unei provocări extreme
A1
Nicușor Dan și familia sa au făcut spectacol pe ringul de dans la o nuntă, lângă București. Cum a fost surprins președintele
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mărturiile șoferului care a acroșat din plin un cuplu, pe autostrada A1, București-Pitești! Filmul tragediei romantice este unul greu de urmat
RadioImpuls
Scandal uriaș la „Tabără cu Iuliana Beregoi”! De ce a refuzat artista să facă poze cu fanii care au plătit 999 € pentru vacanță
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Descopera.ro
Un obiect fantomatic care orbitează în jurul Căii Lactee i-a uimit pe astronomi
SPORT Anunț important pentru Dinamo. Răzvan Burleanu: „Își poate depune dosarul de licenţă UEFA pentru următorul sezon competiţional”
09:58
Anunț important pentru Dinamo. Răzvan Burleanu: „Își poate depune dosarul de licenţă UEFA pentru următorul sezon competiţional”
EXTERNE Secretarul general al ONU solicită un ARMISTIȚIU imediat în Fâșia Gaza/ Guterres se opune planului israelian de cucerire a orașului Gaza
09:55
Secretarul general al ONU solicită un ARMISTIȚIU imediat în Fâșia Gaza/ Guterres se opune planului israelian de cucerire a orașului Gaza
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „PUTIN se va întâlni cu Zelenski doar când va semna capitularea”
09:27
Dan Dungaciu: „PUTIN se va întâlni cu Zelenski doar când va semna capitularea”
POLITICĂ Ministrul Manole a explicat cine și care sunt metodele prin care cei eligibili pot obține voucherele lunare de energie
09:20
Ministrul Manole a explicat cine și care sunt metodele prin care cei eligibili pot obține voucherele lunare de energie
ACTUALITATE Se congelează sau nu roșiile? Care este, de fapt, cea mai ușoară metodă de conservare
09:18
Se congelează sau nu roșiile? Care este, de fapt, cea mai ușoară metodă de conservare
EXTERNE Ministrul chinez de Externe cere consolidarea COOPERĂRII cu Pakistanul și Afganistanul/ Beijingul încearcă să contracareze forțele teroriste
09:16
Ministrul chinez de Externe cere consolidarea COOPERĂRII cu Pakistanul și Afganistanul/ Beijingul încearcă să contracareze forțele teroriste