Unde poți vedea la televizor Aberdeen-FCSB, din play-off-ul Europa League. Doar două posturi tv transmit partida din Scoția

FCSB joacă diseară, 21 august, la Aberdeen, în prima manșă din play-off-ul Europa League, însă partida nu va fi transmisă la tv de nicio televiziune din România. Totuși, meciul poate fi urmărit pe două canale tv, dar care nu sunt de la noi din țară.

Deși drepturile de difuzare aparțin trustului PRO, duelul de pe „Pittodrie Stadium” va fi disponibil doar online, pe platforma Voyo, contracost.

Cine transmite la tv partida Aberdeen-FCSB

În schimb, în străinătate, confruntarea Aberdeen-FCSB va fi transmisă de BBC Scotland și DAZN US. Dacă pe postul britanic accesul este gratuit, pe DAZN vizionarea este condiționată de abonament.

Situația a stârnit nemulțumirea suporterilor români, mai ales după ce, la jocul cu Drita, Voyo nu a făcut față numărului uriaș de accesări, iar platforma a picat chiar la începutul partidei. Trustul PRO a invocat un atac cibernetic și a compensat ulterior abonații oferindu-le cinci luni gratuite de abonament.

Chiar și așa, problema rămâne una sensibilă și nu este exclus ca și în această seară să apară probleme similare.

Lotul FCSB pentru Scoția

În ceea ce privește meciul, veștile bune pentru antrenorul Elias Charalambous sunt revenirile lui Risto Radunovic și Adrian Șut. Ambii s-au refăcut după accidentări și pot evolua diseară. De asemenea, suspendarea lui Florin Tănase a expirat, astfel că „decarul” campioanei va fi pe teren în Scoția.

Singurul absent important este Joyskim Dawa, încă în recuperare după operația la genunchi. Denis Alibec a fost menajat și nu se află în lotul deplasat în Scoția.

Înainte de meci, Charalambous a avut cuvinte de laudă despre echipa adversă:

„Aberdeen este un club istoric, ne așteptăm la un meci greu. Trebuie să fim disciplinați, știm că mâine este prima manșă și suntem pregătiți pentru un meci dificil. Am mai spus-o, știm că Aberdeen ne analizează. Este o echipă compactă, joacă mult pe tranziție.

Am jucat și anul trecut cu Rangers. Știm că vor veni mulți fani de-ai noștri. Băieții trebuie să fie fericiți să joace într-o astfel de atmosferă. Fanii noștri sunt peste tot, oriunde jucăm, acolo vin. Este ceva ce am simțit din prima zi când am ajuns aici și nu știam înainte să vin. Pentru noi, este ceva uimitor. Clubul arată cât de uriaș este și peste tot în lume avem fani”.

De partea cealaltă, suedezul Jimmy Thelin, antrenorul scoțienilor, a transmis că nu concepe alt rezultat decât victoria:

„Ei au ceva experienţă în competiţie. Au unii jucători cu bune calităţi şi un antrenor bun. Este ca un meci de cupă, trebuie să fii concentrat. Ştim că singurul mod de a trece mai departe este să câştigăm acest meci şi acesta este obiectivul nostru. Când joci, vrei să fii la cel mai bun nivel posibil, iar ţinta noastră este Europa League şi pe acest obiectiv ne concentrăm. Nu ne gândim la plasele de salvare sau la alte lucruri de genul acesta, precum posibilitatea de a juca în Conference League.

Cred că întotdeauna trebuie să te concentrezi asupra evoluţiei echipei tale şi asupra propriului tău plan, dar de asemenea trebuie să fim conştienţi de punctele lor forte şi de cele slabe. FCSB are unii jucători buni, dar de asemenea are slăbiciuni şi trebuie să fim atenţi la acest lucru, cum să atacăm. Cred că vor fi două meciuri interesante. Începem acasă şi abia aşteptăm meciul”.

Duelul din Scoția este primul din play-off-ul pentru accedera în grupele Europa League. Manșa retur se va disputa săptămâna viitoare, la București.

