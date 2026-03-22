Unde trăiești cel mai bine, acum, în 2026. Ce arată un top internațional și unde se situează România

Te-ai gândit vreodată în ce orașe ai putea să trăiești cel mai bine, luând în considerare mai mulți factori (calitatea vieții, cultură, gastronomie)? A fost întocmit un top internațional pentru anul 2026, iar primele locuri sunt surprinzătoare. Iată ce arată clasamentul și unde s-ar situa țara noastră.

De-a lungul lunilor, mulți specialiști întocmesc anumite topuri, fiind luate în considerare factori demografici sau legați de calitatea vieții. De data aceasta, un top internațional arată în ce orașe ai putea trăi cel mai bine, acum, în 2026. Au fost luați în considerare factori precum: calitatea vieții, cultura și gastronomia.

Pentru realizarea acestui top au contribuit circa 100 de specialiști și aproape 24.000 de persoane.

Ce arată clasamentul internațional?

Primul loc în acest clasament este ocupat de Melbourne (Australia). Locul doi este ocupat de Shanghai (China), fiind, de altfel, și o urbe intens vizitată de mulți turiști. De altfel, locul trei în acest clasament este ocupat de Edinburgh (Scoția), un oraș apreciat pentru mixul între modernitate și istorie. Pe locul patru se află Londra.

Clasamentul este completat și de alte orașe apreciate de mulți vizitatori, și anume Bangkok, Seul și Tokyo. În topul de 50 de orașe, 19 dintre ele sunt din Europa, scrie Observatornews.ro.

Alte orașe aflate în top sunt: Paris (loc 22), Porto (loc 17), Valencia (loc 20), Bilbao (loc 26).

România nu a fost integrată în acest top.

Autorul recomandă:

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock – rol ilustrativ