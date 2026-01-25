Abdul Hasan, un livrator din Bangladesh, a văzut zăpada prima oară în viaţa sa, în Bucureşti. Livrează mâncare de câteva luni în țara noastră, dar iarna de la noi i-a transformat fiecare cursă într-o luptă cu poleiul.

„E foarte frig, şoselele sunt foarte periculoase şi alunecoase. Trebuie să conducem foarte încet. Am avut un accident, scuterul a alunecat”, a povestit Abdul pentru Observator TV.

De altfel, frigul le face viaţa şi mai grea curierilor asiatici, mai ales că temperaturile sunt şi cu 30 de grade mai mici decât cele cu care sunt ei obişnuiţi în țările lor natale.

Mai mult, trebuie să conducă scuterele pe şosele îngheţate și, tocmai pentru că nu sunt învăţaţi cu acest aspect, pot să devină ușor un pericol public. Astfel, fiecare livrare devine o adevărată provocare pe străzile alunecoase din oraș.

Tocmai de aceea, Poliţia Rutieră a început controale în trafic pentru a verifica dacă scuterele livratorilor au anvelope de iarnă.

Mulţi livratori recunosc faptul că pleacă în curse cu teamă, mai ales că drumurile sunt foarte alunecoase în această perioadă.

„Noi nu avem maşini, avem doar biciclete şi scutere. E foarte frig, foarte greu. Şoselele sunt foarte alunecoase”, a spus un livrator.

„Sunt din Etiopia. E dificil să conduc în situaţiile astea, din cauza zăpezii. E periculos”, a adăugat un altul.

Legea nu interzice scuterele pe timp de iarnă, dar îi obligă pe cei care le conduc să le echipeze cu anvelope cu aderenţă crescută.

„Nerespectarea acestei obligaţii se sancţionează cu amendă cuprinsă între nouă şi 20 puncte de amendă, un punct de amendă reprezintă 202,5 lei, dar şi cu reținerea certificatului de înmatriculare”, a precizat Andra Arsintescu, purtător de cuvânt al Brigăzii Rutiere din Capitală.

Şoferii, la rândul lor, consideră că scuterele sunt un pericol în plus în trafic.

„Nu respectă regulile de circulaţie. Eu am avut accident cu aşa ceva, circulă fără asigurare. Sunt un pic periculoși, trebuie să fim atenţi din mai multe puncte de vedere pentru că e şi polei pe jos”, susţine un conducător auto.

Numai în luna decembrie a anului trecut au fost înregistrate 31 de accidente în care au fost implicate scutere.

