Prima pagină » Știri politice » Radu Miruță îl laudă pe Nicușor Dan pentru imaginea României în plan extern

Radu Miruță îl laudă pe Nicușor Dan pentru imaginea României în plan extern

25 ian. 2026, 15:20, Știri politice

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, îi ia apărarea președintelui Nicușor Dan atunci când vine vorba de imaginea României în plan internațional și spune că acesta „este mai respectat decât au fost alți președinți ai României”, pe fondul discuțiilor tot mai intense despre imaginea și credibilitatea liderilor români în afara țării.

„Eu văd că pe plan internațional, președintele României este foarte respectat. Este mai respectat decât au fost alți președinți ai României”, spune Miruță la Digi24.

Radu Miruță a invocat, printre exemple, relația cu președintele Franței, Emmanuel Macron, despre care spune că îl primește „constant” pe președintele României și poartă discuții „consistente”.

„Pe președintele României îl primește constant Emmanuel Macron și există discuții consistente, la unele dintre ele participând și eu”, a spus deputatul.

Același exemplu l-a dat și cu cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz: „Pe președintele României l-a primit cancelarul Germaniei, cu discuții consistente”

Ministrul Apărării a adus în discuție inclusiv detalii de protocol, despre care consideră că arată poziționarea României în cadrul întâlnirilor internaționale.

„În pozele de grup ale liderilor europeni, uitați-vă doar prin comparație. Eu m-am uitat. Președintele României are loc mai în față decât avea fostul președinte. E un semn”, a afirmat Miruță.

