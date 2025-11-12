Victor Ponta expune scopul președintelui Nicușor Dan, prin introducerea „luptei anticorupție”: „Readuce Serviciile Secrete în cercetarea penală”

Victor Ponta, fostul premier al României, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” inițiativa președintelui Nicușor Dan a de implica Serviciile Secrete Române în actul de justiție, prin colectarea informațiilor privind posibile acte de corupție.

Premierul Victor Ponta a vorbit despre decizia lui Nicușor Dan de a implica SRI-ul în lupta anticorupție, ca parte a Strategiei Naționale de Apărare. Fostul premier consideră imixtiunea Serviciilor Secrete în cercetarea penală ca fiind inadecvată și a precizat că rolul SRI-ul este cu totul altul.

În cadrul conferinței de presă, desfășurată miercuri 12 noiembrie, la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan, a prezentat Strategia Națională de Apărare, în care Serviciile Române de Informații vor ocupa un rol important. Referitor la acest subiect, Ponta a subliniat, însă, că scopul final al lui Nicușor Dan a fost, de fapt, implicarea Serviciilor în actul de justiție.

„Ce spune domnul Nicușor Dan este că readuce serviciile de informații în cercetarea penală, că n-au la ce să fie la altceva, deși cu Edi Helvig, șef al SRI, s-a mers pe ideea corectă domnule, noi SRI-ul noi ne ocupăm de apărarea națională, adică de spioni, de dușmani, nu ne ocupăm de faptul că șeful de gară de la Filiași primește un curcan… aveți procurori, polițiști și așa mai departe. Deci se întoarce foarte bine, să se întoarcă. De fapt asta e ideea, să revină Serviciile”, a declarat Victor Ponta.

