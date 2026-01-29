Prima pagină » Actualitate » Zi cu cruce roșie în calendarul ortodox, pe 30 ianuarie 2026. Ce sărbătoresc credincioșii în această zi și ce se dă de pomană

29 ian. 2026, 19:06, Actualitate
În fiecare an, pe 30 ianuarie, credincioșii ortodocși sărbătoresc Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Este zi cu cruce roșie în calendar, fiind o sărbătoare cu tradiții vechi, obiceiuri de pomenire și semnificații spirituale puternice.

În trecut, se discuta adesea despre cine este mai important dintre cei trei sfinți. Dar principala disputa a avut loc la Constantinopol, spre sfârșitul secolului XI, până când cei trei sfinți au început să i se arate episcopului Evhaitelor, Sfântului Ioan Mauropous.

În anul 1084, o vedenie le-a arătat pe toți trei împreună, iar Sfântul Ioan a ales ziua de 30 ianuarie pentru prăznuirea lor comună, stingând astfel disputele. De atunci, întreaga lume ortodoxă celebrează Sfinții Trei Ierarhi în aceeași zi, recunoscând valoarea lor teologică și spirituală.

Prin hotărârea luată la primul Congres al Profesorilor de Teologie de la Atena, în 1936, aceștia au devenit patronii spirituali ai instituțiilor de învățământ teologic ortodox din întreaga lume.

Sfinții Trei Ierarhi – tradiții și obiceiuri

Ziua de 30 ianuarie este considerată ca fiind cea mai potrivită pentru împăcarea rudelor după dispute îndelungate și pentru realizarea proiectelor comune, acestea aducând prosperitate.

În aceasta zi… se evită treburile casnice, precum spălatul rufelor sau măturatul, pentru a preveni accidente, înecuri sau probleme de sănătate. De asemenea, nu este bine să se împrumute obiecte din casă, pentru a fi ferit de pierderi materiale.

Oferirea de pomană în ziua Sfinților Trei Ierarhi

Gospodinele aduc ofrande pentru morții neîmpărtășiți, mergând la biserică și apoi împărțind colivă, fructe și pește la trei bărbați, în memoria celor decedați.

Gestul de a oferi de pomană în ziua Sfinților Trei Ierarhi reprezintă rol spiritual și social. Coliva, fructele și pește nu sunt doar simboluri ale respectului pentru cei plecați dintre noi, ci și gesturi de generozitate și comuniune între cei vii, notează Playtech.

Prin aceste obiceiuri, credincioșii transmit valori de unitate, respect și responsabilitate față de familie și comunitate, păstrând tradițiile vii și armonia în relațiile interumane, mai scrie sursa citată.

Astfel, sărbătoarea devine un bun prilej de profundă reflecție asupra vieții, credinței și legăturii cu cei dragi, fie vii sau trecuți în neființă, aducând liniște și recunoștință în sufletele oamenilor.

