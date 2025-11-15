Ziua când ploaia de meteori Leonide va atinge apogeul. Cum poate fi urmărit fenomenul astronomic

Anual, în luna noiembrie, poate fi urmărită ploaia de meteori Leonide. Însă, într-o singură zi poate fi observat apogeul acestui fenomen astronomic, moment în care vor cădea până la 15 meteori pe oră. De altfel, urmărirea acestui fenomen nu necesită un echipament special.

În perioada 6-30 noiembrie, pasionații de astronomie pot urmări ploaia de meteori Leonide. Este un fenomen astronomic spectaculos și urmărirea căderii meteorilor nu necesită un echipament special, ci multă răbdare. Particulele de praf lăsate de cometa 55P/Tempel-Tuttle pot fi zărite dintr-un loc întunecat care să nu aibă în jur lumini artificiale (mai departe de oraș).

Fenomenul astronomic va avea apogeul pe 17 noiembrie 2025. Atunci, există șansa să cadă până la 15 meteori pe oră.

Furtunile de meteori au loc la aproape fiecare 33 de ani.

„Meteorii pot fi văzuți în toate părțile cerului, așa că este bine să fii într-un spațiu deschis de unde poți observa cerul liber. Dar dacă urmărești traiectoriile pe care le iau meteorii, aceștia par că ar proveni din constelația Leului. În 2025, apogeul ploii de meteori Leonide va avea loc la câteva zile după Luna Plină, ceea ce va face condițiile de observare destul de nefavorabile, deoarece poluarea luminoasă naturală a Lunii va afecta vizibilitatea”, scrie Royal Museums Greenwich.

Ce sunt Leonidele?

Potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, Leonidele reprezintă resturile cometei Temple-Tuttle care a trecut la preiheliu în anul 1998. Acestea pot fi observate anual, în luna noiembrie.

„Leonidele sunt resturile cometei Temple-Tuttle, ce a trecut la periheliu în 1998. În perioada 1998-2002, Pământul a trecut, în fiecare an, printr-o regiune plină de praful lăsat de nucleul cometei. Astfel s-au produs adevărate furtuni de meteori, cu rate de 1000 de meteori pe oră. Începând cu 2003, maximul atins de acest curent a fost de maxim 10 meteori pe oră”, se arată pe site-ul astro-urseanu.ro.

