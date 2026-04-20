Cristoiu dezvăluie cum poate declanșa Nicușor Dan alegeri anticipate

Analistul Ion Cristoiu a comentat, în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat!, ce soluții are președintele dacă actuala criză politică escaladează. Astfel, deși aparent se opune, în toate declarațiile sale publice, unei posibile guvernări PSD-AUR, președintele Nicușor Dan are la dispoziție o soluție care poate declanșa alegeri anticipate.

Ion Cristoiu: Domnule Cristache, din punct de vedere constituțional, el zice că nu, nu pune, dar trebuie să pună, să desemneze. Pe cine?

Nicușor Dan o poate pune premier inclusiv pe Mirabela Grădinaru

Ionuț Cristache: Nu știu, pe Bolojan. 

Cristoiu: Pe Bolojan din nou. Și Bolojan cade, nu-și face majoritatea. Și mai face odată, își face anticipate.

Cristache: Aleluia! Poate asta vrea. 

Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan

Cristoiu: Am văzut, de ce să-l condamn? E dreptul lui, poate să facă orice. Poate să o pună pe tovarășa lui de viață. Problema este că cel pe care îl pune, cum a fost Stolojan la un moment dat…

Cristache: Nu, Cioloș a fost pus, nu Stolojan. Cioloș a fost pus de Iohannis la mișto.

Cristoiu: El zice, nu desemnezi AUR și cutare. Desemnezi pe doamna mea de viață, da? Pe Veronica Micle a mea, numită Mirabela Grădinaru. Poate să desemneze și asta, da?

Cristoiu: Dacă vrea anticipate, desemnează doi premieri care pică în Parlament

Cristache: Da, dar Constituția zice desemnarea uneia care face…

Cristoiu: Nu zice.

Cristache: Ba zice, dar are un spirit Constituția.

Cristoiu: Nu, desemnează pe Bolojan. Bolojan își ia sacoșica și se duce la partid, da? Și zice: PSD, mă sprijiniți? Nu. AUR, mă sprijiniți? Nu. Se duce și depune mandatul. Bun, dacă el vrea anticipate, el zice, nu, să se ducă Raluca Turcan. O pune pe Raluca Turcan.

Cristache: Asta vrem… eu încurajez această…

Cristoiu: Nu, nu, nu. Nu faceți glume. Deci, dacă vrea anticipate, desemnează doi premieri care nu fac… (n.r. – care pică la votul de învestire în Parlament). Și gata.

