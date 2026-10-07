Ion Cristoiu: De ce tac liderii PSD la gravele abuzuri comise împotriva lui Călin Georgescu și a familiei acestuia?

Unele abuzuri dezvăluite sunt deja de notorietate în spațiul public. Călin Georgescu a fost ridicat în trafic de mascați, de parcă era cine știe ce, mă rog, un pericol public. Mascații, cum li se spune huidumelor regimului Nicușor Dan, au intrat în locuințe, spărgând poarta, păzindu-i cu arma pe copiii lui Călin Georgescu, pe socru. După asta s-au dat la o parte de la toate aceste, cum să zic, violențe.

Erau transmise de Antena 3, care a fost invitată să asiste la acțiunile huidumelor de la DIICOT și ale procurorilor în timp ce făceau aceste abuzuri, tocmai pentru a arăta românilor că lor puțin le pasă și fac ce vor. Au fost date publicității înainte chiar ca domnul Călin Georgescu să ajungă la DIICOT. Date din dosar au fost trecute în dosar. Stenograme fără nicio legătură cu cauza.

Doamna Cristela Georgescu a spus că, până la ora actuală, nu au intrat în posesia dosarului și că acesta nu a putut fi studiat integral. Deci s-a creat acea atmosferă, în stilul din biroul DNA-SRI, SRI-DNA, din vremurile acelea, acea atmosferă potrivit căreia acuzatul, suspectul, este deja vinovat în fața opiniei publice și în așa fel încât judecătorul, judecătorii de drepturi și libertăți, să se afle sub presiunea opiniei publice.

Deci domnul Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune, ceva, putem să zicem, în limitele Codului civil. Era pe o persoană leu-mă-la, știa… Noi nu știm dacă e vinovat sau nu. Eu sunt sigur că e un dosar fabricat și scos acum de către procurorii lui Nicușor Dan, la ordinul lui Nicușor Dan, pentru că el este stăpânul.

Dar, indiferent de aceasta, asistăm la o gravă încălcare a unor libertăți individuale. Și mi-am amintit că în Evenimentul zilei, din 11/12/2014, eu am comentat pe larg raportul comisiei de anchetă senatoriale din Statele Unite ale Americii, raport care denunța încălcarea drepturilor omului, gravele abuzuri față de cei suspectați de terorism.

Deci erau acuzați de terorism. Eram după 11 septembrie, americanii suferiseră o traumă și, cu toate acestea, o comisie senatorială a anchetat programul de detenție și interogare al CIA dintre 2002 și 2009 și, pe 09/12/2014, a publicat un raport.

Deci acolo s-a putut. La noi, toate aceste abuzuri grave, abuzurile împotriva lui Călin Georgescu, împotriva familiei sale, nu au fost denunțate de niciun lider politic, cu excepția lui George Simion și a lui Victor Ponta.

Liderii PSD, în frunte cu Sorin Grindeanu, au tăcut mâlc, atât el, cât și Olguța Vasilescu, la rândul ei abuzată, pe vremuri, de binom. De ce? Pentru că PSD-ul este complice al lui Nicușor Dan la toate încălcările Constituției de către acesta.