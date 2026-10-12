Întâlnirile discrete dintre Marius Lulea și Claudiu Târziu, respectiv Dan Voiculescu au alimentat scenariul unei viitoare scindări AUR. Totuși, această posibilitate nu este un real pericol pentru partidul suveranist, a afirmat jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu în emisiunea Ai Aflat! de luni. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Fostul nr. 2 din AUR, Claudiu Târziu, alături de unul dintre fondatorii partidului, Marius Lulea, exclus recent, încearcă apropierea de partidul lui Dan Voiculescu, Partidul Umanist Conservator Liberal (PUCL) (detalii AICI).

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Care e miza noului bloc politic

Invitatul lui Ionuț Cristache a comentat aceste demersuri venite pe fondul negocierilor în vederea formării unui nou guvern. În viziunea lui Ion Cristoiu, Dan Voiculescu nu a dovedit până acum abilități politice reale.

„Pe domnul Târziu nu îl știu. E nebun? Să te combini cu Dan Voiculescu la partid? Dacă există o axiomă postdecembristă, o fi făcut el trust, pușcărie, afaceri. Nu se pricepe la partid. Pe tot ce a pus mâna s-a dus dracului. Doar dacă el acum nu lasă partidul să se creeze un alt partid. Și-au zis așa, avem nevoie de un partid cu infrastructură, vin și puciștii. Dar cu el? Nu iese. A fost de două ori partidul ăsta ales, dar știți cum? Călare pe PSD, el n-a făcut niciodată…”

„De ce se duce Târziu la Antena 3 CNN”

Ce dă de gândit, a completat invitatul, este că partidul lui Târziu s-ar putea folosi de resursele media ale lui Dan Voiculescu, în contextul în Antena 3 CNN are o orientare apropiată de Bruxelles.

„Asta spune, încă o dată, creierașul lor, inclusiv al lui Voiculescu. Până acum a fost așa: Antena 3 și partidul lui erau conservatori, în opoziție cu Digi. I-a venit deodată să se lipească la CNN, ca dracu’. Nu te lipești la CNN, că te lipești la Fox News. Au devenit toți useriști bruxelești. Bun. Cum să te lipești de Târziu, că AUR este chiar bruxelizat față de Târziu. Târziu este la dreapta AUR. Claudiu Târziu, dacă are niște alegători, îi are mult înspre dreapta. Păi și tu cum să te duci de aici, te unești cu CNN, cu USR, cu ăla. Și ce te duci aici?

Păi Lulea îl știu, ce l-a apucat? Cu el (n.r. – Voiculescu) nu poți să faci. O fi făcut trust, dar nu se pricepe. E foarte bine că-i scoți din dispozitiv”.