Invitat la emisiunea „Ai aflat!”, cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu susține că țara este condusă de oameni care nu au deloc intenții bune, ci își urmăresc doar interesele personale. Jurnalistul a adăugat că aceștia acționează în primul rând în funcție de interesele, rivalitățile și calculele lor politice personale, nu în funcție de interesul public. urmărește amisiunea live aici.

„Aceste două categorii domină, din păcate, viața publică, clasa politică. Oameni cu nici cea mai mică intenție să facă bine, oameni care sunt dinamizați, vectorizați numai de interesele lor. Când sunt în opoziție spun ceva, când sunt la putere spun altceva.

Eu sunt convins că, dacă se fac toate calculele, nu ar exista nicio șovăială ca USR să facă guvern cu AUR sau PSD cu PNL sau cu cine declară că nu mai face. Ce mi se pare mie scandalos e că oameni de nimic, oameni fără anvergură, fără viziune, joacă personal. Noi ne aflăm într-o criză economică, dramatică, socială, care urmează să se amplifice. Într-un moment în care investițiile străine au scăzut direct cu 82%, ceea ce arată clar că politica lui Bolojan a fost catastrofală, deși s-au spus și s-au arătat cifre în fiecare moment al guvernării lui, lucrurile stau prost”, a suținut jurnalistul Doru Bușcu.

Bușcu spune că liderii partidelor vor să-și construiască conținut în lipsă de idei

Doru Bușcu susține că liderii politici acționează în funcție de propriile interese și calcule politice, nu în funcție de interesul public. Jurnalistul spune că modificarea legislativă privind incompatibilitățile a fost folosită pentru a-l lovi politic pe Dominic Fritz și pentru a-i crea acestuia probleme în exercitarea mandatului de primar al Timișoarei.

„Și niște oameni, cum sunt liderii PNL, cu Bolojan în frunte — la el mă refer —, liderii PSD, cu Grindeanu în frunte, joacă personal. Ei au făcut o lege nu ca să repare sau să facă ceva, ci ca să-l lovească pe Fritz, ca să-și construiască, în lipsa de idei, conținut pentru activitatea politică”, a susținut jurnalistul Doru Bușcu la emisiunea „Ai aflat!”, cu Ionuț Cristache.

Ce este legea ANI și cum îl afectează pe Dominic Fritz

Agenția Națională de Integritate a stabilit că Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese. Potrivit Înaltei Curți, Fritz a participat la emiterea unui act administrativ care putea aduce un beneficiu unei persoane de la care primise anterior un împrumut pentru finanțarea campaniei electorale. Curtea de Apel Timișoara a menținut raportul ANI, iar în iunie 2026 Înalta Curte a confirmat definitiv această situație.

Legea ANI este legea care stabilește regulile cu privire la integritatea persoanelor care ocupă funcții publice: declarații de avere și interese, incompatibilități și conflicte de interese.

În noua formă a legii a fost introdus un amendament care spune că persoanele pentru care conflictul de interese sau incompatibilitatea a fost stabilită definitiv își pierd funcția sau mandatul la 30 de zile după intrarea legii în vigoare.

Fritz și USR au susținut că amendamentul introduce, după faptă, o nouă sancțiune și că este, prin urmare, retroactiv. Argumentul lor este că fapta pentru care ANI l-a sancționat s-a produs în trecut, iar Parlamentul nu ar trebui să introducă acum o sancțiune care să-i afecteze mandatul. De partea cealaltă, susținătorii amendamentului spun că legea nu schimbă faptul că Fritz a fost găsit în conflict de interese, ci stabilește cum se aplică sancțiunea în cazul persoanelor care au deja o decizie definitivă.