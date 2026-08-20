Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Mihai Tudose: „N-am încredere în PNL, nici măcar în aripa conservatoare. Nu cred că se mai poate face niciun proiect cu PNL, cu nicio aripă.”

Mihai Tudose: „N-am încredere în PNL, nici măcar în aripa conservatoare. Nu cred că se mai poate face niciun proiect cu PNL, cu nicio aripă.”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mihai Tudose a susținut la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” că nu mai are încredere deloc în PNL. Europarlamentarul PSD a menționat că nu contează dacă este vorba de aripa conservatoare a PNL-ului pentru că sunt aceeași și se dau după cum bate vântul unde este mai bine. De asemenea, a adăugat că nu crede că PSD va mai avea proiecte politice pe viitor cu Partidul Național Liberal. Urmărește emisiunea întreagă aici.

„Eu am opinia mea. A face ceva, știți că am mai spus-o public. M-am opus și la lista comună la europarlamentare. Că am fost singur atunci, dar stai. M-am certat și cu Marcel Ciolacu de două ori pe chestia asta, cu liste comune. N-am încredere în ei nici de aici până la ușă. În ei… în liberali, în nicio aripă. În aripa conservatoare sunt aceeași oameni care susțin doar echipele câștigătoare și peste noapte se schimba echipa câștigătoare. Eu nu cred că vom mai avea vreodată un proiect politic viitor cu PNL-ul”, a relatat Mihai Tudose, europarlamentar PSD.

Ce este Platforma Conservatoare din PNL

Platforma Conservatoare se prezintă ca un spațiu de dezbatere doctrinară în interiorul PNL, nu ca o facțiune politică. Inițiatorii spun că vor să apere valorile liberal-conservatoare și să încurajeze dialogul intern. Ei susțin că partidul riscă să se îndepărteze de identitatea sa și cer mai mult pluralism, libertate de exprimare și respect pentru tradiția PNL.

Războiul intern din PNL a continuat după lansarea Platformei Conservatoare din partid. Tabăra apropiată de Ilie Bolojan a criticat noua inițiativă și a susținut că partidul își asumase deja doctrina liberal-conservatoare prin documentele adoptate în ultimii doi ani.

Dan Motreanu, deputat PNL, a afirmat că PNL nu avea nevoie să-și redescopere identitatea liberal-conservatoare, întrucât aceasta fusese asumată oficial la congresele din 2025 și 2026. El a ironizat noua platformă, considerând că nu aducea nimic nou.

Bolojan în lumina reflectoarelor iar după întâlnirea cu Simina Tănăsescu

Pe lângă războiul intern din partid, Bolojan a atras atenția iar și după ce au apărut informații în presă că s-a întâlnit cu șefa CCR, Simina Tănăsescu.

Premierul demis Ilie Bolojan a confirmat întâlnirea de vineri, 14 august, cu șefa CCR, Elena-Simina Tănăsescu. Premierul demis a susținut că importanța întrevederii ar fi fost exagerată. Acesta a dat doar exemple din perioada în care ocupa funcția de primar în Oradea.

„De multe ori încearcă să se facă din țânțar armăsar, iar acum suntem într-o astfel de schemă. Când ocupi o funcție publică, ai întâlniri cu tot felul de persoane pentru a rezolva probleme. Când eram primar și se reabilita sediul Curții de Apel Oradea, cineva trebuia să rezolve problemele apărute. Erau probleme la racordurile de utilități și atunci aveam întâlniri pentru a rezolva problemele. Asta nu însemna că mă implicam în procesul justiției sau în cazurile aflate pe rol. Când eram președinte al Consiliului Județean am avut aceeași situație: am identificat un teren și l-am pus la dispoziție pentru un nou sediu. Asta se întâmplă și în acest caz”, a susținut Ilie Bolojan.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Mihai Tudose, mesaj pentru George Simion. „Va trebui să-și asume o intrare la guvernare”
19:00
Mihai Tudose, mesaj pentru George Simion. „Va trebui să-și asume o intrare la guvernare”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 20 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
17:08
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 20 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EXCLUSIV Mihai Tudose vrea alegeri anticipate. Europarlamentarul PSD susține că România trebuie să se întoarcă la urne dacă nu se poate forma o majoritate
16:23
Mihai Tudose vrea alegeri anticipate. Europarlamentarul PSD susține că România trebuie să se întoarcă la urne dacă nu se poate forma o majoritate
EXCLUSIV Mihai Tudose anunță că Nicușor Dan va desemna un premier la 1 septembrie. Fostul prim-ministru propune un program politic cu care ar trebui să fie de acord toate partidele politice: ”Eu aș negocia cu AUR”
15:48
Mihai Tudose anunță că Nicușor Dan va desemna un premier la 1 septembrie. Fostul prim-ministru propune un program politic cu care ar trebui să fie de acord toate partidele politice: ”Eu aș negocia cu AUR”
EXCLUSIV Mihai Tudose îl ironizează pe Bolojan. Ce spune fostul premier despre prim-ministrul demis
15:46
Mihai Tudose îl ironizează pe Bolojan. Ce spune fostul premier despre prim-ministrul demis
EXCLUSIV Mihai Tudose nu-l iartă pe Ilie Bolojan: parcă e reclamă la foame și frig/Președintele Consiliului Național al PSD vrea anticipate/Ironii la adresa lui Dinel Miruță
15:17
Mihai Tudose nu-l iartă pe Ilie Bolojan: parcă e reclamă la foame și frig/Președintele Consiliului Național al PSD vrea anticipate/Ironii la adresa lui Dinel Miruță
Mediafax
SCANDAL la Guvern! Sindicatul angajaților, atac la adresa lui Bolojan: La 17 august unde erați?
Digi24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Cancan.ro
Vlogger olandez, scandalizat de ce a pățit în restaurantul lui Dani Oțil din București: 'M-au obligat să..'
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Adevarul
Autostrada Moldovei, traseul complet. Ce tronsoane au fost deschise și ce se inaugurează în 2026, pe A7 Ploiești - Siret
Mediafax
IREAL! Un al doilea război ar putea izbucni la granița României
Click
Detalii cutremurătoare despre drama medicului rezident care s-a sinucis. Ce se întâmpla în viața lui
Digi24
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Cancan.ro
500 lei în plus, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Care sunt cele 2 condiții
Ce se întâmplă doctore
Îl mai ții minte pe Vierme de la Animal X? Cum arată acum, la 42 de ani, și cu ce se ocupă! E schimbat total și mulți nu l-au mai recunoscut
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Care e cel mai economic model Dacia pe termen lung: GPL, hibrid sau electric?
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Descopera.ro
Suedezul care a creat chimia modernă
EVENIMENT „Victoria Coaliției antihitleriste” în România, sărbătorită de rusofilii din Iași vineri, 21 august/. Cine sunt invitații de onoare
09:41
„Victoria Coaliției antihitleriste” în România, sărbătorită de rusofilii din Iași vineri, 21 august/. Cine sunt invitații de onoare
ECONOMIE Magneziul de la Rășinari va fi scump, dar strategic pentru Europa. Ce spune un cercetător după ce a analizat proiectul minei
09:31
Magneziul de la Rășinari va fi scump, dar strategic pentru Europa. Ce spune un cercetător după ce a analizat proiectul minei
TRAGEDIE Tragedie aviatică în Kenya: șeful spionajului din Ecuador și cinci americani au murit după ce un elicopter cu turiști s-a prăbușit
09:26
Tragedie aviatică în Kenya: șeful spionajului din Ecuador și cinci americani au murit după ce un elicopter cu turiști s-a prăbușit
CONTROVERSĂ Tudor Chirilă, specialist și în Constituție. Activistul politic critică întâlnirea Bolojan-Tănăsescu și pune sub semnul întrebării deciziile CCR
09:14
Tudor Chirilă, specialist și în Constituție. Activistul politic critică întâlnirea Bolojan-Tănăsescu și pune sub semnul întrebării deciziile CCR
SPORT Dinamo – FCSB se joacă în București, pe „Arcul de Triumf”. Prețuri uriașe la bilete
08:59
Dinamo – FCSB se joacă în București, pe „Arcul de Triumf”. Prețuri uriașe la bilete
REACȚIE Salvați Copiii și World Vision România solicită Guvernului menținerea burselor sociale pentru elevi și în perioada vacanțelor
08:47
Salvați Copiii și World Vision România solicită Guvernului menținerea burselor sociale pentru elevi și în perioada vacanțelor

Cele mai noi

Trimite acest link pe