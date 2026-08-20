Mihai Tudose a susținut la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” că nu mai are încredere deloc în PNL. Europarlamentarul PSD a menționat că nu contează dacă este vorba de aripa conservatoare a PNL-ului pentru că sunt aceeași și se dau după cum bate vântul unde este mai bine. De asemenea, a adăugat că nu crede că PSD va mai avea proiecte politice pe viitor cu Partidul Național Liberal. Urmărește emisiunea întreagă aici.

„Eu am opinia mea. A face ceva, știți că am mai spus-o public. M-am opus și la lista comună la europarlamentare. Că am fost singur atunci, dar stai. M-am certat și cu Marcel Ciolacu de două ori pe chestia asta, cu liste comune. N-am încredere în ei nici de aici până la ușă. În ei… în liberali, în nicio aripă. În aripa conservatoare sunt aceeași oameni care susțin doar echipele câștigătoare și peste noapte se schimba echipa câștigătoare. Eu nu cred că vom mai avea vreodată un proiect politic viitor cu PNL-ul”, a relatat Mihai Tudose, europarlamentar PSD.

Ce este Platforma Conservatoare din PNL

Platforma Conservatoare se prezintă ca un spațiu de dezbatere doctrinară în interiorul PNL, nu ca o facțiune politică. Inițiatorii spun că vor să apere valorile liberal-conservatoare și să încurajeze dialogul intern. Ei susțin că partidul riscă să se îndepărteze de identitatea sa și cer mai mult pluralism, libertate de exprimare și respect pentru tradiția PNL.

Războiul intern din PNL a continuat după lansarea Platformei Conservatoare din partid. Tabăra apropiată de Ilie Bolojan a criticat noua inițiativă și a susținut că partidul își asumase deja doctrina liberal-conservatoare prin documentele adoptate în ultimii doi ani.

Dan Motreanu, deputat PNL, a afirmat că PNL nu avea nevoie să-și redescopere identitatea liberal-conservatoare, întrucât aceasta fusese asumată oficial la congresele din 2025 și 2026. El a ironizat noua platformă, considerând că nu aducea nimic nou.

Bolojan în lumina reflectoarelor iar după întâlnirea cu Simina Tănăsescu

Pe lângă războiul intern din partid, Bolojan a atras atenția iar și după ce au apărut informații în presă că s-a întâlnit cu șefa CCR, Simina Tănăsescu.

Premierul demis Ilie Bolojan a confirmat întâlnirea de vineri, 14 august, cu șefa CCR, Elena-Simina Tănăsescu. Premierul demis a susținut că importanța întrevederii ar fi fost exagerată. Acesta a dat doar exemple din perioada în care ocupa funcția de primar în Oradea.

„De multe ori încearcă să se facă din țânțar armăsar, iar acum suntem într-o astfel de schemă. Când ocupi o funcție publică, ai întâlniri cu tot felul de persoane pentru a rezolva probleme. Când eram primar și se reabilita sediul Curții de Apel Oradea, cineva trebuia să rezolve problemele apărute. Erau probleme la racordurile de utilități și atunci aveam întâlniri pentru a rezolva problemele. Asta nu însemna că mă implicam în procesul justiției sau în cazurile aflate pe rol. Când eram președinte al Consiliului Județean am avut aceeași situație: am identificat un teren și l-am pus la dispoziție pentru un nou sediu. Asta se întâmplă și în acest caz”, a susținut Ilie Bolojan.