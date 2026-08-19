Invitat la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, europarlamentarul PSD Mihai Tudose susține că premierul demis Ilie Bolojan se manifestă de parcă ar face reclamă la foame și frig. Deputatul PSD a criticat dur faptul că Bolojan nu a anticipat mai de mult crizele care ne băteau la usă, în special cea de energie. Urmărește emisiunea live aici.

„La cum am văzut că se manifestă Bolojan și gruparea din jurul lui și USR-ul în ultimul timp, mă îndoiesc. Am văzut cum se manifestă, parcă e reclamă la foame și frig. Ceva rău… asta îmi inspiră mie acum. El a făcut ieri o celulă de criză sau alaltăieri pe energie și că a scăzut Dunărea, adică, pe principiu: «Bă, frate, nu puteai să afli puțin mai devreme de treaba asta?». Țipam cu toții: «Nu închide cărbunele, ține niște chestii în rezervă!». I-a dat drumul după ce l-a închis. Putem vorbi o lună despre asta. Că face reformă, care reformă? Că a dat afară doi chelneri de la Parlament?”, a declarat Mihai Tudose.

„Toată lumea îi spune lui Bolojan că nu face bine”

Mihai Tudose susține că toată lumea îi spune lui Bolojan că nu face bine. Deputatul PSD a criticat politica economică a Guvernului și a susținut că majorarea taxelor și a prețurilor la carburanți afectează economia. El a afirmat că stabilitatea financiară și controlul prețurilor la energie ar putea contribui la relansarea economiei.

„Păi, dacă Parlamentul, când te-a pus, era bun, Parlamentul, când ți-a zis că pleci acasă, nu mai era bun? I-am transmis domnului din reclama la foame și întuneric: tu, când ai făcut bugetul pe anul ăsta, ai luat în calcul 3,50 lei pe litrul de motorină sau cât era, taxe plus acciză? Era 6-7 lei. Bă, când s-a făcut 10, de ce lăcomești tu să iei 5 lei la stat?

Îți crești încasările, la prima bilă ești fericit, la bila a doua, a treia, a patra, a cincea vezi: tu închizi economia? Nu poți să mărești pensiile și salariile la început, fără ca economia reală să producă acești bani. Economia produce când tu o ajuți cu stabilitate financiară. În condițiile în care tu controlezi 80% din producția de energie electrică, tu faci piața. Impus să facă adaos comercial mic, în momentul ăla economia duduie”, a adăugat Mihai Tudose la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

România trece prin mai multe crize odată

România traversează o perioadă în care mai multe crize se suprapun și pun presiune pe stat și pe populație. Criza politică, criza economică și bugetară, criza energetică și criza de securitate se manifestă în același timp, iar efectele lor se resimt atât la nivelul instituțiilor, cât și în viața de zi cu zi a cetățenilor.

Criza politică este alimentată de lipsa unei formule stabile de guvernare și de negocierile prelungite pentru formarea unui Guvern cu puteri depline. Blocajul politic afectează capacitatea statului de a lua decizii și de a răspunde unor probleme urgente car ene bat la usă în fiecare zi. Nicușor Dan nu a ales încă un premier, iar astăzi, 19 august s-au făcut 106 zile de când guvernul demis e la putere.

În paralel, România se confruntă cu o criză economică și bugetară, marcată de deficitul ridicat și de presiunea pentru reducerea cheltuielilor statului. Măsurile fiscale și tăierile de cheltuieli au stârnit nemulțumiri, iar Guvernul trebuie acum să găsească un echilibru între reducerea deficitului și nevoia de a susține economia și populația. Am scăpat de junk ca prin urechile acului, însă sppecialiștii sunt de altă părere.

Agenția de rating internațional Fitch și-a revizuit decizia cu privire la ratingul suveran al României, țara noastră scăpând la limită de retrogradarea la categoria junk. Acest succes este însă doar aparent. Chiar dacă România își menține ratingul BBB-, noi suntem de fapt în junk, dacă luăm în calcul dobânzile uriașe la care ne împrumutăm pe piețele externe, susțin specialiștii.

Criza energetică și criza de securitate afectează oamenii zi de zi

O altă problemă majoră este criza energetică. România se confruntă cu presiuni asupra prețurilor și cu probleme legate de producția și securitatea energetică. Situația este cu atât mai importantă cu cât țara trebuie să decidă cum își asigură energia pe termen lung, inclusiv prin investiții în producția nucleară, regenerabile, stocare și infrastructură. Centrala de la Cernavodă este în continuare închisă din cauza debitului Dunării care a scăzut foarte mult. Bolojan a ieșit în fața oamenilor și le-a cerut să facă economie la lumină.

Bogdan Ivan, fostul ministru PSD al Energiei, a anunțat pe 17 august, că a început repornirea treptată a celui de-al patrulea grup de la Rovinari. El a precizat că susține funcționarea centralelor pe cărbune și după 31 august, când debitul Dunării este preconizat să crească.

Mai multe fragmente de drone au apărut pe litoralul românesc

La toate acestea se adaugă criza de securitate, într-un context regional extrem de complicat. Războiul din Ucraina și incidentele repetate cu drone în apropierea sau în spațiul aerian românesc ridică întrebări despre capacitatea României de a-și proteja teritoriul și populația. În același timp, România trebuie să își consolideze apărarea și să rămână un partener credibil în cadrul NATO.

Mai multe drone și fragmente de aparate fără pilot au fost descoperite, în ultimele luni, în Marea Neagră și pe litoralul românesc și nu numai. Incidentele s-au succedat într-un interval foarte scurt, de la două drone găsite în largul mării până la fragmente ajunse în zona plajelor de la Costinești și Saturn.