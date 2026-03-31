Ion Cristoiu dezvăluie motivul din spatele scandalului Șoșoacă

Controversata Diana Șoșoacă, lidera partidului SOS, a fost chemată din nou la Parchetul General în dosarul în care este acuzată de 11 infracțiuni. Jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său în emisiunea Ai Aflat!, scriitorul și analistul politic Ion Cristoiu, au analizat nuanțele acestei acțiuni în forță a procurorilor la adresa vocalei politiciene.

În primul rând, a observat cunoscutul gazetar, acuzațiile de fascism aduse Dianei Șoșoacă sunt pur și simplu absurde. Tot zgomotul public produs are un singur scop, acela de a trece în plan secund criza carburanților

Ion Cristoiu: Este o prostie, m-am săturat de povestea asta. Sunt sătul până în gât de…

Ionuț Cristache: Colcăie de fasciști.

„Îmi arătați și mie un fascist? Unul singur”

Cristoiu: Domnule Cristache, îmi arătați și mie un fascist? Unul singur, să-mi arate și mie un fascist.

Cristache: Uitați-o aici.

Cristoiu: Nu-i fascistă, domne, faceți mișto de mine?

Cristache: După standardele lor e.

Cristoiu: Atunci sunt proști. Fascistul este fascist.

Cristache: Să-i denunțăm ca atare. Aici aveți imaginile de la troiță (n.r. – de la Tâncăbești, unde a fost ucis Zelea Codreanu).

Cristoiu: Bun, acolo a fost omorât… dar nu e caz penal.

Cristache: Bun, hai să spunem asta.

Cristoiu: Pe 30 noiembrie 1938 a fost omorât un om acolo de către criminalul Carol al II-lea. Și n-am voie să mă duc la troiță la el? Indiferent cine o fi el, și dacă a fost Dracula. N-am voie să mă duc? Este o prostie pentru că noi când auzim de acuzație de fascism, ne scăpăm pe noi.

Un pericol sau un personaj?

Cristache: Nu domne, nu ne scăpăm. Țara asta are o problemă în a dezbate pe bune niște mari subiecte.

Cristoiu: Nu, are o problemă să-i întrebăm pe ticăloșii ăștia ce-i ăla fascist că mă pricep. Să-mi arate unul. Ea nu e fascistă.

Cristache: Dar ce e Diana Șoșoacă? De ce s-au pus pe ea?

Cristoiu: E un politician…

Cristache: E un pericol real pentru scena politică?

Cristoiu: Nu, e un personaj.

Cristache: Atunci au nevoie de ce?

Cristoiu: Au nevoie să nu discutăm de criza carburanților. Încă o dată, tema, stilul ăsta îl cunosc din 1990 și nu e singura de pe planetă care face gesturi ieșite din comun.

