Ion Cristoiu: „Nu cumva această campanie de răsturnare a lui Ilie Bolojan e o cacealma?”

„Nu cumva această campanie de răsturnare a lui Ilie Bolojan e o cacealma?”… se întreabă scriitorul și publicistul Ion Cristoiu, în pastila sa video de astăzi.

„Potrivit declarațiilor oficiale, Partidul Social Democrat a pornit o campanie de răsturnare a premierului și ea constă în întâlniri regionale ale filialelor PSD din țară, la care participă Sorin Grindeanu, dar și alți liderii PSD. De la centru au avut loc astfel de întâlniri la Slatina, la Târgoviște, la Brăila, la Bacău. Fiecare întâlnire se desfășoară după un protocol pe cale de a deveni mecanic… și anume participanții critică felul în care administrează țara Ilie Bolojan, cer ca PSD să-l răstoarne, după care – sau înainte – Sorin Grindeanu ține și el un discurs împotriva lui Ilie Bologan.

Am putea spune că e vorba de o serie de mitinguri anti-Bolojan ale oamenilor muncii, ca să mă refer la o lozincă mult îndrăgită înainte de 89, a oamenilor muncii din PSD. Problema observată deja după o succesiune de astfel de mitinguri este că ele nu produc nimic. Din punct de vedere al statutului, PSD poate lua o decizie, adică poate să facă ceva în chestiunea Ilie Bologan, prin fie o ședință a Biroului Politic Național, fie o ședință a Consiliului Politic Național, organism colectiv de conducere care se pronunță asupra participării la guvernare, fie printr-un congres PSD extraordinar. După părerea mea, de congres extraordinar nu e nevoie, deoarece actuala conducere a fost mandatată să administreze și relația din interiorul coaliției. Aceste mitinguri, aceste adunări de protest ale PSD-iștilor n-au nicio eficiență. Interesant e că ele nu se încheie cu o scrisoare adresată lui Ilie Bolojan, să demisioneze sau partenerilor de coaliție sau cu un comunicat sau cu un clip.

(…) Nu întâmplător… nici Ilie Bolojan și nici Nicușor Dan nu manifestă îngrijorare. Deci, la o asemenea campanie, te-ai aștepta ca Ilie Bolojan să fie îngrijorat, să spună că se mai gândește, mai modifică comportamentul, să spună că e gata să se ducă în fața maselor PSD-iste, să explice. Bolojan a declarat, într-un interviu la Digi 24, ceea ce a mai spus, că atunci când sunt ședințe de coaliție, când e vorba să se decidă ceva, totul este normal. Și, într-adevăr, PSD – până acum – de un an, aproape, au votat toate măsurile criticate ca fiind ale lui Ilie Bolojan. La fel, Nicușor Dan a continuat să afirme teza, ba chiar axioma, că ne-am obișnuit, zice el, cu astfel de atacuri din interiorul coaliției, dar că atunci când se iau măsuri, partidele se înțeleg. Deci, Partidul Social Democrat, din punct de vedere juridic, constituțional, faptic, de fapt, nu face nimic. El face niște acțiuni, mitinguri, care n-au nicio eficiență. Și, atunci, văzând și că ele se lungesc și văzând și faptul că nu se îngrijorează cei doi, nu e momentul să ne întrebăm: «Dar… dacă toată această campanie de răsturnare a lui Ilie Bolojan este o cacealma»?”, spune Ion Cristoiu.

Autorul mai recomandă:

Ion Cristoiu: „Cum îi strigă PSD lui Ilie Bolojan să demisioneze și cum pe acesta îl doare-n cot”

Ion Cristoiu: O dezvăluire ce-ar fi trebuit să zguduie România: Miliardele împrumutate prin SAFE sînt cheltuite pe șest

Ion Cristoiu: Cazul Mirabela Grădinaru- Primă Doamnă depășește hotarele mondenului pentru a fi eminamente politic

Recomandarea video

Citește și

SPORT Marius Lăcătuș a dezvăluit ce ofertă a primit. Legenda clubului Steaua a dat răspunsul pe loc: „N-am uitat fotbalul”
12:19
Marius Lăcătuș a dezvăluit ce ofertă a primit. Legenda clubului Steaua a dat răspunsul pe loc: „N-am uitat fotbalul”
INTERVIU Primul interviu al noului ambasador SUA la București: „Parteneriatul strategic cu România nu a fost niciodată mai puternic”
12:12
Primul interviu al noului ambasador SUA la București: „Parteneriatul strategic cu România nu a fost niciodată mai puternic”
PAȘTE Cât costă un sfert de miel în supermarket, cu 10 zile înainte de Paște. Reacția Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România
11:39
Cât costă un sfert de miel în supermarket, cu 10 zile înainte de Paște. Reacția Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România
ACCIDENT Elevi din Petroșani, loviți de un tramvai în Praga. Adolescenții au fost neatenți, în timp ce încercau să facă poze în centrul capitalei Cehiei
11:10
Elevi din Petroșani, loviți de un tramvai în Praga. Adolescenții au fost neatenți, în timp ce încercau să facă poze în centrul capitalei Cehiei
CONTROL Amendă de 150 lei, în anul 2026, pentru românii care stau în chirie și „uită” să facă acest lucru
11:02
Amendă de 150 lei, în anul 2026, pentru românii care stau în chirie și „uită” să facă acest lucru
JUSTIȚIE DNA face percheziții la Autoritatea Rutieră Română. Directorul general, în vizorul procurorilor anticorupție
10:14
DNA face percheziții la Autoritatea Rutieră Română. Directorul general, în vizorul procurorilor anticorupție
Mediafax
Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română. În vizor, directorul general al instituției
Digi24
Momentul în care unul dintre motoarele unui avion explodează, imediat după decolare. Imagini filmate de pasageri
Cancan.ro
Loredana spune ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor. Ce i-a făcut Alberto: 'Din păcate, e adevărat'
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Adevarul
O adolescentă de 16 ani, ucisă în plină stradă. Cinci tineri au fost arestați. Mesajul sfâșietor al mamei: „Frumoasa mea prințesă”
Mediafax
Nicușor Dan: România a recuperat decalajul față de UE și vizează aderarea la OCDE și zona euro
Click
Spectaculoasa insulă „Fluture” a Greciei, desemnată destinația nr. 1 în lume în 2026 de The Guardian
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Cancan.ro
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum și cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au Talent din 2017! Tânăra s-a schimbat enorm
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Cum să fii mai productiv fără burnout: strategii bazate pe psihologie și tehnologie
EXCLUSIV Cristoiu: Să înțeleagă oamenii banditismul/Primul domn Nicușor ne-a înnebunit ce bun e SAFE/Pe Zelenski l-a trimis Macron aici
12:19
Cristoiu: Să înțeleagă oamenii banditismul/Primul domn Nicușor ne-a înnebunit ce bun e SAFE/Pe Zelenski l-a trimis Macron aici
SĂNĂTATE Rogobete dezvăluie care este cea mai periculoasă adicție în rândul adolescenților: ”Nu putem interzice şi atât, pentru că nu vom rezolva problema”
12:09
Rogobete dezvăluie care este cea mai periculoasă adicție în rândul adolescenților: ”Nu putem interzice şi atât, pentru că nu vom rezolva problema”
CONTROVERSĂ O femeie din Spania care suferă de diabet a fost concediată de la locul de muncă. Justiția dă dreptate angajatorului
11:53
O femeie din Spania care suferă de diabet a fost concediată de la locul de muncă. Justiția dă dreptate angajatorului
FLASH NEWS Nepotul lui Fidel Castro este influencer pe Instagram. Tânărul are un club de noapte și s-a săturat de comunism. Și de Trump
11:52
Nepotul lui Fidel Castro este influencer pe Instagram. Tânărul are un club de noapte și s-a săturat de comunism. Și de Trump
INEDIT Turnul Eiffel s-a aprins pentru Celine Dion: revenire spectaculoasă la Paris
11:15
Turnul Eiffel s-a aprins pentru Celine Dion: revenire spectaculoasă la Paris
SPORT Care e LOTUL României pentru meciul cu Slovacia! Un singur jucător a fost scos de pe listă
11:04
Care e LOTUL României pentru meciul cu Slovacia! Un singur jucător a fost scos de pe listă

Cele mai noi

Trimite acest link pe