Ion Cristoiu: „Nu cumva această campanie de răsturnare a lui Ilie Bolojan e o cacealma?”

„Nu cumva această campanie de răsturnare a lui Ilie Bolojan e o cacealma?”… se întreabă scriitorul și publicistul Ion Cristoiu, în pastila sa video de astăzi.

„Potrivit declarațiilor oficiale, Partidul Social Democrat a pornit o campanie de răsturnare a premierului și ea constă în întâlniri regionale ale filialelor PSD din țară, la care participă Sorin Grindeanu, dar și alți liderii PSD. De la centru au avut loc astfel de întâlniri la Slatina, la Târgoviște, la Brăila, la Bacău. Fiecare întâlnire se desfășoară după un protocol pe cale de a deveni mecanic… și anume participanții critică felul în care administrează țara Ilie Bolojan, cer ca PSD să-l răstoarne, după care – sau înainte – Sorin Grindeanu ține și el un discurs împotriva lui Ilie Bologan.

Am putea spune că e vorba de o serie de mitinguri anti-Bolojan ale oamenilor muncii, ca să mă refer la o lozincă mult îndrăgită înainte de 89, a oamenilor muncii din PSD. Problema observată deja după o succesiune de astfel de mitinguri este că ele nu produc nimic. Din punct de vedere al statutului, PSD poate lua o decizie, adică poate să facă ceva în chestiunea Ilie Bologan, prin fie o ședință a Biroului Politic Național, fie o ședință a Consiliului Politic Național, organism colectiv de conducere care se pronunță asupra participării la guvernare, fie printr-un congres PSD extraordinar. După părerea mea, de congres extraordinar nu e nevoie, deoarece actuala conducere a fost mandatată să administreze și relația din interiorul coaliției. Aceste mitinguri, aceste adunări de protest ale PSD-iștilor n-au nicio eficiență. Interesant e că ele nu se încheie cu o scrisoare adresată lui Ilie Bolojan, să demisioneze sau partenerilor de coaliție sau cu un comunicat sau cu un clip.

(…) Nu întâmplător… nici Ilie Bolojan și nici Nicușor Dan nu manifestă îngrijorare. Deci, la o asemenea campanie, te-ai aștepta ca Ilie Bolojan să fie îngrijorat, să spună că se mai gândește, mai modifică comportamentul, să spună că e gata să se ducă în fața maselor PSD-iste, să explice. Bolojan a declarat, într-un interviu la Digi 24, ceea ce a mai spus, că atunci când sunt ședințe de coaliție, când e vorba să se decidă ceva, totul este normal. Și, într-adevăr, PSD – până acum – de un an, aproape, au votat toate măsurile criticate ca fiind ale lui Ilie Bolojan. La fel, Nicușor Dan a continuat să afirme teza, ba chiar axioma, că ne-am obișnuit, zice el, cu astfel de atacuri din interiorul coaliției, dar că atunci când se iau măsuri, partidele se înțeleg. Deci, Partidul Social Democrat, din punct de vedere juridic, constituțional, faptic, de fapt, nu face nimic. El face niște acțiuni, mitinguri, care n-au nicio eficiență. Și, atunci, văzând și că ele se lungesc și văzând și faptul că nu se îngrijorează cei doi, nu e momentul să ne întrebăm: «Dar… dacă toată această campanie de răsturnare a lui Ilie Bolojan este o cacealma»?”, spune Ion Cristoiu.